To brand «Μύκονος» εξάγει clubbing σε πέντε χώρες - Ποια μαγαζιά ανοίγουν και πού τους επόμενους μήνες

Οτανήρθαν στη Μύκονο για να μανατζάρουν το «Paradise», το μακρινό 2005, μάλλον δεν φαντάζονταν ότι εννιά χρόνια μετά θα έστηναν κάτω από έναν βράχο το δικό τους «Scorpios» με άρωμα Τουλούμ. Δεν ήταν απλά κάτι διαφορετικό, αλλά το καινούριο που ταρακούνησε για τα καλά το, θέτοντας νέα δεδομένα και εκθρονίζοντας ενίοτε ηχηρά ονόματα που κυριαρχούσαν κάνοντας μυθικές εισπράξεις. Με αισθητική στην οποία κυριαρχεί μια αύρα ηρεμίας, ο «Scorpios» τους έγινε το the place to be στη Μύκονο -υπήρξε ημέρα όπου πάνω από 2.000 άτομα έφαγαν πόρτα ευγενικά-, ενώ τον Μάιο του 2019, το «Soho House» έδωσε 60 εκατ. ευρώ για να βάλει το διάσημο πλέον κλαμπ υπό τη σκέπη του.Φέτος, λοιπόν, ήρθε η ώρα για να επεκταθεί, στοχεύοντας στουςπου κάνουν διακοπές στο Μπόντρουμ, όπου και ανοίγει στις αρχές Ιουνίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο project θα είναι περίπου έξι φορές μεγαλύτερο από αυτό της Μυκόνου, θα έχει δύο εστιατόρια, ένα club house, παραλία, τη δική του χερσόνησο και δώδεκα σουίτες με εξωτερική πισίνα και lounge area η καθεμία. Θα μπορεί να φιλοξενεί, λένε οι πληροφορίες, γύρω στους 6.000 πελάτες την ημέρα, ενώ σε ό,τι αφορά τις γεύσεις, αυτές θα έχουν και κάποιες πινελιές από την τουρκική κουζίνα.Από το ερχόμενο φθινόπωρο αναμένεται να γίνει και το opening του «Scorpios» στην Τουλούμ του Μεξικού, που ετοιμάζεται να ανοίξει μετά από αναβολές τον επόμενο Νοέμβριο, σύμφωνα με όσα ακούγονται.Στην παραλία της Παράγκας το «SantΑnna» άνοιξε, έχοντας ως όπλο του τη μεγαλύτερη πισίνα με θαλασσινό νερό σε όλη τη Μεσόγειο, υποβρύχιες σουίτες και μια τριάδα που ήταν αποφασισμένη να τα καταφέρει.πέτυχαν σταδιακά να φέρουν ηχηρά ονόματα όπως τον Black Coffee, τoν «πολύ» 50 Cent και άλλους διάσημους djs στο δημιούργημά τους. Μαζί ταξίδευαν αρκετά συχνά στην Ιμπιζα, το νησί που θεωρείται πάντα το αντίπαλον δέος της Μυκόνου, όπου γνωρίστηκαν με τους ανθρώπους τουΠρόκειται για έναν όμιλο που δραστηριοποιείται επί δεκαετίες στο νησί των Βαλεαρίδων και οι ιδιοκτήτες του δεν άργησαν να προσεγγίσουν τους τρεις συνεταίρους του «SantΑnna» προκειμένου να ανοίξουν ένα εστιατόριο στην παλιά πόλη της Ιμπιζα.Η συμφωνία είχε ουσιαστικά κλείσει από πέρυσι και πριν από τέσσερις εβδομάδεςυπέγραψε το deal για το «The Amorοus Project Ibiza». Οι εργασίες είχαν ήδη ξεκινήσει για το στήσιμο του νέου εστιατορίου, που αναμένεται να είναι έτοιμο να υποδεχτεί τους πρώτους πελάτες στις αρχές της άνοιξης.δεν θα έχει καμία σχέση με Μύκονο,, με το ξύλο να ντύνει ακόμη και τοίχους, ενώ θα κυριαρχούν τα γήινα χρώματα. Τα εγκαίνια θα γίνουν, εκτός απροόπτου, στα τέλη Μαρτίου, αφού στις 31 του μήνα είναι το Πάσχα των Καθολικών και η Iμπιζα αναμένεται να γεμίσει από χιλιάδες επισκέπτες. Η κουζίνα του «The Amorous Project» θα είναι μεσογειακή, ενώ κάποιες πινελιές από τις τοπικές μαγειρικές δεν θα πρέπει να αποκλειστούν στο πρώτο ελληνικό επιχειρηματικό εγχείρημα στηνΜια μέρα λίγο μετά την έλευση του 2021οι δύο ιδιοκτήτες του «Solymar», ενός από τα πιο κλασικά και μυθικά beach bars της Μυκόνου, υπέγραψαν τη συμφωνία με την εταιρeίααπό τογια να στήσουν το πρώτο ομώνυμο εστιατόριο στο νησάκι Gewan. Πρόκειται στην ουσία για ένα τεχνητό νησί, προέκταση του350 μέτρα ανοιχτά του West Bay της, πρωτεύουσας ενός συντηρητικού εμιράτου που ανοίγεται σιγά-σιγά προς τη Δύση και τις τουριστικές επενδύσεις. Συνήθως όταν ακούμε, η σκέψη μας πηγαίνει αυτόματα στο Ντουμπάι , το πιο δυτικοποιημένο απ’ όλα τα εμιράτα. Το Κατάρ όμως είναι μια εντελώς διαφορετική περίπτωση, αφού μόλις τα τελευταία χρόνια έκανε ένα σταθερό άνοιγμα προς τη Δύση, με αποκορύφωμα το Μουντιάλ που διεξήχθη εκεί. Η UDC, από τις πλέον εύρωστες εταιρείες, προσέγγισε τους ιδιοκτήτες του «Solymar» στη Μύκονο και άρχισαν οι διερευνητικές συζητήσεις για ένα deal που δεν άργησε να κλείσει.Ο λίγο εσωστρεφήςκαι ο περισσότερο εξωστρεφής συνεταίρος τουείδαν εξαρχής θετικά την πρόταση να στήσουν ένα μυκονιάτικο «Solymar» στο νησάκι Gewan, το οποίο θα είναι μερικώς υπό τη σκέπη του ξενοδοχείου. Θα στεγάζεται, βέβαια, σε κτίριο εκτός του ξενοδοχείου και θα έχει μια τεράστια sea pool -πισίνα με θαλασσινό νερό- για τους πελάτες που θα θελήσουν να ζήσουν μια μέρα με έντονο άρωμα μυκονιάτικου fun. Σε ό,τι αφορά τη διακόσμηση, αυτή θα φέρει έντονη την αύρα του Νησιού των Ανέμων με ένα πιο luxury στυλ και φυσικά θα επιτρέπεται η κατανάλωση αλκοόλ και οι δυνατές μουσικές.Γευστικά η κουζίνα του θα είναι, με έμφαση στα θαλασσινά και τα ψάρια, ενώ δεν θα λείπουν και τα πολύ καλά κρέατα, ενώ η έλευση του πολύ γνωστού seaside restaurant στο τέλος της χρονιάς που διανύουμε δείχνει πόσο πουλάει η Μύκονος στα Εμιράτα αλλά και παγκοσμίως,πλέον κλαμπ και εστιατόρια.