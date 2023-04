Δημοσίευμα «βόμβα» από τους FT: Συνεργάτες της Wagner στην Τουρκία και την Κίνα για αγορά όπλων

Δίχτυα στην Τουρκία και την Κίνα φαίνεται ότι έριξε η Wagner Group του Γεβγκένι Πριγκόζιν, προκειμένου να αποκτήσει οπλικά συστήματα την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι μάχες στο ουκρανικό έδαφος. Όπως επισημαίνει δημοσίευμα των Financial Times η προσπάθεια της ρωσικής παραστρατιωτικής οργάνωσης δεν στέφθηκε με επιτυχία. Η αναφορά των FT βασίζεται σε έκθεση των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ η οποία βρισκόταν ανάμεσα στα διαβαθμισμένα έγγραφα που διέρρευσαν στις αρχές Απριλίου. Οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ σημειώνουν ότι συνεργάτες της Wagner έφτασαν στην Άγκυρα προκειμένου να διαπραγματευτούν την ενδεχόμενη απόκτηση drones και οπλικών συστημάτων. Ωστόσο έφυγαν με άδεια χέρια καθώς όπως επισημαίνουν οι Financial Times, οι άνθρωποι με τους οποίους ήρθαν σε επαφή τους ξεκαθάρισαν ότι δεν μπορούσαν να εξάγουν ορισμένα από τα οπλικά συστήματα που τους ζητούσαν.Παράλληλα το έγγραφο που επικαλούνται οι Financial Times υπογραμμίζει ότι οι εκπρόσωποι της παραστρατιωτικής οργάνωσης «ζήτησαν πυρομαχικά και εξοπλισμό» από την Κίνα στις «αρχές του 2023». Όπως αναφέρουν οι FT τα στελέχη της Wagner εκτίμησαν ότι υπήρχε περίπτωση να λάβουν στήριξη από το Πεκίνο. Πάντως όπως φαίνεται και από την έκθεση η Κίνα «δεν είχε στείλει κανένα όπλο στη Wagner, ούτε καν για δοκιμή, και δεν είχε καμία επαφή μαζί της σχετικά με τις παραδόσεις όπλων».Ακόμη οι Financial Times προσθέτουν ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν έχει καταγγείλει δημόσια ότι το Πεκίνο εξετάζει το ενδεχόμενο προμήθειας όπλων στη Ρωσία αν και κάτι τέτοιο δεν έχει επιβεβαιωθεί από το Πεκίνο. Τέλος η έκθεση των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών που επικαλείται το δημοσίευμα υπογραμμίζει ότι η Wagner έχει ήδη προμηθευτεί όπλα από τη Λευκορωσία, αλλά και από τη Συρία.Πιο συγκεκριμένα η έκθεση που είναι μέρος των 100 απόρρητων εγγράφων που φέρεται να αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο από 21χρονο Τζακ Τεσέιρα, μέλος της Εθνοφρουράς της Αεροπορίας της Μασαχουσέτης , αναφέρει ότι η Λευκορωσία παρέδωσε το 50% των όπλων που είχε υποσχεθεί μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου. Η Βάγκνερ αγόρασε επίσης έξι εκτοξευτές χειροβομβίδων SPG-9 και 180 χειροβομβίδες στη Συρία σε απροσδιόριστο χρόνο.