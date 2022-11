Ιταλία: Η Μελόνι «ρίχνει» άμεσα 9,5 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης

#Meloni conferma tutti gli impegni sull’ #Ucraina “che ci VENGONO RICHIESTI”(invio di ARMI compreso)



Quindi..

23MLD (quattro spicci) per le bollette

ARMI+SANZIONI come unica strategia, agli ordini di UE e NATO

A parte ONG e RAVE,al momento non trovo differenze col gov. #Draghi. pic.twitter.com/WbBbqAScyd