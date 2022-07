Αφέθηκε ελεύθερος ο Σταύρος Νικόλας Νιάρχος που είχε συλληφθεί στο Κονγκό

ACAJ

Nous saluons la libération, hier soir, du journaliste américain Stavros NIARCHOS, qui a quitté la RDC pour les USA. Mais demandons la libération de journaliste Joseph KAZADI et consorts détenus par l’ANR sans droit de visite ni d’assistance de conseil ⁦@KapiambaGeorges⁩ pic.twitter.com/QORc9aiMJj — ACAJ (@acajasbl) July 19, 2022

Ελεύθερος αφέθηκε ο Σταύρος Νικόλας Νιάρχος, που κρατούνταν εδώ και έξι ημέρες από τις μυστικές υπηρεσίες του Κονγκό.Ο Ελληνοαμερικανός δημοσιογράφος βρέθηκε στο στόχαστρο της υπηρεσίας πληροφοριών επειδή, σύμφωνα με υψηλόβαθμο κυβερνητικό αξιωματούχο, προσέγγισε ένοπλες οργανώσεις που δρουν στα νοτιοανατολικά της χώρας.Eίχε συλληφθεί μαζί με έναν Κογκολέζο συνάδελφό του, ο οποίος εξακολουθεί να βρίσκεται υπό κράτηση.«Χαιρετίζουμε την απελευθέρωση, χθες το βράδυ, του δημοσιογράφου Σταύρου Νιάρχου ο οποίος έφυγε από τη ΛΔΚ για τις ΗΠΑ. Αλλά απαιτούμε την απελευθέρωση του δημοσιογράφου Joseph Kazadi και άλλων που κρατούνται χωρίς δικαιώματα επίσκεψης ή συμβουλευτική βοήθεια», γράφει η ACAJ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ελληνοαμερικανός δημοσιογράφος ήταν υπό κράτηση στο Κονγκό, μετά τη σύλληψή του από τις μυστικές υπηρεσίες της αφρικανικής χώρας επειδή «έκανε ενέργειες χωρίς να ενημερώσει τις αρχές», σύμφωνα με όσα είπε κυβερνητικός αξιωματούχος.



Ίδιες πηγές ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο πως ο 33χρονος Νιάρχος συνελήφθη επειδή φέρεται να προσέγγισε ένοπλες οργανώσεις στα νοτιοανατολικά της χώρας. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα οργανώσεις, ανέφεραν ότι ο Νιάρχος και ένας Κονγκολέζος δημοσιογράφος συνελήφθησαν την Τετάρτη στην πόλη Λουμπουμπάσι και μεταφέρθηκαν στην πρωτεύουσα Κινσάσα.



Ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο Νιάρχος κρατείτο στην Κινσάσα από τις υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας (ANR).



Σταύρος Νικόλας Νιάρχος: Ο γόνος των κροίσων με τις δημοσιογραφικές αποστολές σε όλο τον κόσμο



Δεν είναι η πρώτη φορά, όμως που ο 33χρονος Νικόλας επιλέγει για να βρεθεί στα πιο καυτά και επικίνδυνα σημεία του πλανήτη. Λίγους μήνες πριν «αλώνιζε» την Ουκρανία μέσα δε στη φάση των πιο σκληρών και βίαιων συγκρούσεων.

Ο Νικόλας Νιάρχος θα μπορούσε να περνά την ζωή του μέσα στην χλιδή. Να ασχολείται με τις big business της οικογένειας του, να συναναστρέφεται με την ελίτ του διεθνούς jet set σε θέρετρα του εξωτερικού ή πάνω σε πολυτελή σκάφη και να επενδύει εκατομμύρια σε διάφορα assets.Εκείνος, όμωςτην οποία -δίχως υπερβολή- ασκεί με τον πιο μαχητικό τρόπο.Ο Νικόλαςκαι της εκκεντρικής Δάφνης Γκίνες, κληρονόμου της αυτοκρατορίας των Γκίνες.Γεννημένος το 1989 στη Νέα Υόρκη, ανατρέφεται με τον κοσμποπολίτικο αέρα του κοινωνικού του κύκλου και όπως όλα τα αγόρια του δικού του status σύχναζε στα πιο in στέκιαΛάτρης της λογοτεχνίας και της ζωγραφικής -στην οικογένειά του ανήκει σημαντική συλλογή από πίνακες ανεκτίμητης αξίας κλασικών ζωγράφων-, ασχολείται επίσης από πολύ μικρός με τα σπορ συμμετέχοντας στην ομάδα πόλο του Yale όπου φοιτά.Σπούδασε λογοτεχνία και πολιτική στο Yale University και εν συνεχεία πήρε μεταπτυχιακό, με ειδίκευση στη δημοσιογραφία, στο Columbia University, μιλά 5 γλώσσες και θεωρείται… πολυγραφότατος, αφού, τα μεγάλα ρεπορτάζ του φθάνουν μέχρι και μερικές χιλιάδες λέξεις.Άρθρα και ρεπορτάζ του έχουν δημοσιευθεί σε ορισμένα από τα μεγαλύτερα media της Βρετανίας και των ΗΠΑ, αν και διατηρεί μόνιμη συνεργασία από το 2014 με τον The New Yorker, μετά τα πρώτα του βήματα στην εφημερίδα Yale Daily News και τις πρώτες του εκπομπές στον ραδιοφωνικό σταθμό του Πανεπιστημίου.Για έρευνες και συγκέντρωση στοιχείων έχει ταξιδέψει από το Mόντε Kάρλο και την Iαπωνία, μέχρι το Kονγκό, την Yεμένη, την Mπουρκίνα Φάσο κ.α. και πριν από καιρό τον απασχόλησε η συγγραφή βιβλίου για την παγκόσμια βιομηχανία κοβαλτίου…Γεννημένος στη Νέα Υόρκη και γαλουχημένος στα κοσμοπολίτικα σαλόνια των Νιάρχων, ο Νικόλας-Σταύρος είχε αποφασίσει από πολύ μικρός ότι θα έμπαινε κάποτε στα δημοσιογραφικά γραφεία. Με το που τελείωσε το σχολείο γράφτηκε στο διάσημο πανεπιστήμιο Yale προκειμένου να σπουδάσει Λογοτεχνία και Πολιτική, ενώ πήρε το μεταπτυχιακό του από το Columbia University με εξειδίκευση πάνω στη δημοσιογραφία. Διψώντας για την εμπειρία του ρεπορτάζ, ο Νικόλας,μεταξύ των οποίων ιταλικά και ρωσικά, αξιοποίησε επαγγελματικά ακόμη και τα ανέμελα χρόνια των σπουδών του δημοσιεύοντας άρθρα του στη «Υale Daily News» και κάνοντας εκπομπές στο ραδιόφωνο του πανεπιστημίου.Για την εφημερίδα του Yale πήρε συνεντεύξεις από καλλιτέχνες και πρωταγωνιστές της διεθνούς showbiz όπως εκείνη με τη Μία Φάροου, η οποία συζητήθηκε αρκετά καθώς κατάφερε να κάνει τη διάσημη ηθοποιό να μιλήσει για προσωπικά της θέματα και να εκθέσει τις απόψεις της για τη ζωή. Την εποχή εκείνη υπογράφει άρθρα που περνούν άποψη για την πολιτική και το lifestyle, ανακρίνει στο ραδιόφωνο ηθοποιούς και μουσικούς και δίνει ανταποκρίσεις για το τι συμβαίνει στις ΗΠΑ σε μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα όπως το βρετανικό ΒΒC.Λίγα χρόνια αργότερα κάθονται απέναντί του σημαντικές προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων η εικαστικός-performer Μαρίνα Αμπράμοβιτς, ο Βρετανός καλλιτέχνης Ράιαν Γκάντερ, o Γάλλος φιλόσοφος Μπερνάρ-Ανρί Λεβί.Δεν είναι η πρώτη φορά που ο 33χρονος Νικόλας Σταύρος Νιάρχος τολμά να μπει στην «φωτιά». Με πρόθεση την εξασφάλιση πρωτογενών και εγκύρων πληροφοριών για τα ρεπορτάζ του δεν δίστασε να πραγματοποιήσει και άλλα ταξίδια, όπως εκείνο στο Λβιβ, το οποίο συχνά αποκαλείται ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ουκρανίας, σε μια απόπειρα του να αποτυπώσει τις συνέπειες του πολέμου στην τέχνη και τον πολιτισμό.Κατά την διάρκεια αποστολής του στην Ουκρανία τον Μάρτιο, ο νεαρός δημοσιογράφος κατέγραψε υλικό και μετέφερε τον Ιούνιο στα κείμενα του για το αμερικανικό The Nation τις εικόνες της φρίκης που προκαλεί ένας πόλεμος, ενώ πριν αυτός ξεκινήσει είχε δημοσιεύσει την προειδοποίηση ενός στρατηγού, Αρχηγού των Αμυντικών Πληροφοριών της χώρας, για επικείμενη –τότε- εισβολή των Ρώσων.Όταν τα διευθυντικά στελέχη του ραδιοφωνικού σταθμού Kraina FM συναντήθηκαν μαζί του τους προηγούμενους μήνες «μέσα στο χάος του πολέμου», όπως αναφέρεται από τον ξένο τύπο, στο αυτοσχέδιο στούντιο τους- κρυμμένοι σε ένα απομακρυσμένο χωριό, σε ένα κλειστό χιονοδρομικό κέντρο κάπου στα ουκρανικά Καρπάθια Όρη, προσπαθώντας να μεταδώσουν μέσω διαδικτύου το πρόγραμμα τους- πιθανόν να δυσκολεύονταν να πιστέψουν ή να μην το συνειδητοποιούσαν, ότι ο ρεπόρτερ που είχαν απέναντι τους και συζητούσαν είναι γόνος δύο οικογενειών κροίσων, μιας ελληνικής και μιας ιρλανδικής: των Νιάρχων και των Γκίνες.Ο Kraina FM εξέπεμπε από το Κίεβο και σε περισσότερες από είκοσι άλλες πόλεις, παίζοντας ροκ και ποπ μουσική στην ουκρανική γλώσσα. Μετά από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, άλλαξε προφίλ και μετατράπηκε σε «σταθμό της εθνικής αντίστασης», μεταδίδοντας δελτία ειδήσεων και άλλες πληροφορίες, όπως αιτήματα για προμήθειες. Για λόγους ασφαλείας του ζητήθηκε να μην αποκαλύψει την τοποθεσία και το τήρησε…Ανήσυχο πνεύμα πάντα, ο Νικόλας Νιάρχος έχει θίξει με την καυστική πένα ουκ ολίγες φορές τα «κακώς κείμενα» που διαπιστώνει. Σε ένα από τα λίγο παλαιότερα άρθρα του στον φημισμένο «The New Yorker» με τίτλο «Πώς μπορεί ο Μπάιντεν να κατευνάσει τις εντάσεις που προκάλεσε ο Τραμπ στη Δυτική Σαχάρα», ο Νικόλας Νιάρχος χαρακτήρισε δηλώσεις του πρώην προέδρου των ΗΠΑ ως ένα «μίγμα» οπορτουνισμού, κυνισμού και άγνοιας.Στο παρελθόν, ήρθε ινγκόγνιτο στην Ελλάδα για να ασχοληθεί με οδοιπορικό- φωτορεπορτάζ στο Άγιον Όρος, όπως και με το θέμα των hot spot με επιτόπια έρευνα στη Σάμο, γράφοντας ρεπορτάζ του με τίτλο «Σε ένα ελληνικό νησί που υποδέχτηκε τους μετανάστες, κάτοικοι και πρόσφυγες αισθάνονται εγκαταλειμμένοι».Ο Νικόλας Νιάρχος ταξιδεύει συχνά, επισκέπτεται ινκόγκνιτο την Ελλάδα, αγαπά το καλό φαγητό σε μοδάτα στέκια, λατρεύει την πολυνησιακή κουζίνα αλλά και το σούσ, μετέχει σε πολιτικά τηλεοπτικά debates, παρακολουθεί και σχολιάζει την επικαιρότητα και συνοδεύει την μητέρα του επιλεκτικά σε events με διασημότητες όπως η παρουσιάστρια Οπρα Γουίνφρεϊ αλλά και ο Τομ Φορντ.Ο νεαρός Νιάρχος λατρεύει τη μητέρα του, την οποία θεωρεί όχι μόνο ένα δυνατό fashion icon αλλά και μια ξεχωριστή προσωπικότητα. από τους λογαριασμούς του στα social media προκύπτει ότι έχει επισκεφθεί νησιά και μέρη όπως η Σκόπελος, οι Σπέτσες, η Σέριφος, η Λακωνία κ.α. Οι φήμες, πάντως, τον θέλουν να εμφανίζεται ενίοτε και στο υπερπολυτελές ξενοδοχείο της οικογένειας Νιάρχου στο St. Moritz…Οι οικογενειακές business των δισ. και η ναυτιλία δεν φάνηκε ως τώρα να συγκινούν τον Νεοϋορκέζο Νικόλα Νιάρχο. Η μόνη γνωστή επιχειρηματική πρωτοβουλία του ήταν η συνεργασία του με τον φίλο του Λουί Σαρκοζί, έναν από τους γιους του τέως Γάλλου προέδρου, όταν προ 3-4 ετών αποφάσισαν να λανσάρουν και να προωθήσουν από κοινού ένα νέο, παγκόσμιο brand της ανδρικής υπόδησης, με την υπογραφή τους: «The Enigma Collection by Louis Sarkozy- Captured by Nicolas Niarchos».Τα μοκασίνια της κολεξιόν της ισπανικής Boonper, είναι εμπνευσμένα και σχεδιασμένα από τον υιό Σαρκοζί και φωτογραφημένα από τον φακό του Νικόλα Νιάρχου. Τα δυο μικρότερα σε ηλικία αδέλφια του είναι ο Αλέξης Σπύρος Νιάρχος και η Ινές Σοφία Νιάρχου. Πρώτα ξαδέλφια του, τα παιδιά του αδελφού του πατέρα του Σπύρου, Φίλιππου Νιάρχου, Σταύρος, Ευγενία, Τεό και Ηλέκτρα.