Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι ουκρανικές δυνάμεις ανακατέλαβαν το 20% του χαμένου εδάφους στο Σεβεροντονέτσκ

⚡️AFU pushed the enemy back from two settlements near #Severodonetsk - #Metelkino and #Belogorovka.



📰Speaker of the Ministry of Defense of Ukraine Oleksandr Motuzyanyk pic.twitter.com/K5pWCzt0oC — NEXTA (@nexta_tv) June 3, 2022

🇺🇦Foreign Legion came to Sieverodonetsk.



Luhansk region is being helped by the fighters from the whole world. pic.twitter.com/YZtYlfAoMi — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) June 3, 2022

Sevastopol port.

Photo reported to be 03/06/22.

Both Grigorovich Class (Essen + Makarov) docked.

2 pr. 21631 also docked.

All 4 are Kalibr missiles carriers.



Both pr. 1239 docked.@OSINT88 @CovertShores @TheShipYard2 pic.twitter.com/5Cexiy5cUJ — Cyx (@Cyx_5) June 3, 2022

Οι ουκρανικές δυνάμεις ανακατέλαβαν σχεδόν το 20% του εδάφους που είχαν χάσει στην πόληκατά τη διάρκεια των μαχών με τη, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της ανατολικής περιοχής του Λουχάνσκ."Ενώ πριν η κατάσταση ήταν δύσκολη, το ποσοστό (που κατείχε η Ρωσία) ήταν κάπου γύρω στο 70%, τώρα τους έχουμε ήδη απωθήσει, ανακαταλαμβάνοντας σχεδόν το 20%", δήλωσε οστην εθνική τηλεόραση.Η Ρωσία συνεχίζει να καταφέρει πυραυλικά πλήγματα από την περιοχή τηςκαι τα βομβαρδιστικά μακράς εμβέλειας έχοντας στόχους αστικές και στρατιωτικές υποδομές , δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας, μεταδίδει το ουκρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Ukrinform.«Ιδιαίτερα από την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας ένα μικρό πυραυλοφόρο πολεμικό εκτόξευσε τουλάχιστον έξικαι ρωσικά βομβαρδιστικά Tu-22M3 μακράς εμβέλειας εκτόξευσαν τουλάχιστον 10 πυραύλους X-22 , θέτοντας στο στόχαστρο περιοχές του Κιέβου, του Λβίβ και του Μικολάιφ» δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου.Ο Μοτουζιάνικ υπογράμμισε ότι στις επιχειρησιακές ζώνες της Μαύρης Θάλασσας και της Αζοφικής Θάλασσας τα πολεμικά πλοία συνεχίζουν να επιχειρούν επιδιώκοντας να απομονώσουν την περιοχή που διεξάγονται μάχες, τις επιχειρήσεις αναγνώρισης και υποστήριξης πυρός στην παράκτια κατεύθυνση.Ο εχθρός συνεχίζει τον αποκλεισμό της ναυσιπλοΐας των εμπορικών πλοίων στο βόρειοδυτικό τμήμα της Μαύρης Θάλασσας. Σε ετοιμότητα βρίσκονται δύο πυραυλοφόρα πλοία που φέρουν θαλάσσιους πυραύλους τύπου Kalibr, με συνολική δυνατότητα εκτόξευσης έως 18 πυραύλων, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας.Δύο δημοσιογράφοι του πρακτορείου Reuters τραυματίστηκαν ελαφρά στην ανατολική Ουκρανία ενώ ο οδηγός τους, τον οποίο τους είχαν παραχωρήσει οι φιλορώσοι αυτονομιστές, σκοτώθηκε.«Κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ, δύο δημοσιογράφοι του Reuters τραυματίστηκαν ελαφρά, όταν στοχοθετήθηκαν ενώ κατευθύνονταν προς το Σεβεροντονέτσκ» ανέφερε ένας εκπρόσωπος του πρακτορείου.Σύμφωνα με την πηγή αυτήν, οι δημοσιογράφοι βρίσκονταν «σε ένα όχημα που τους παραχώρησαν οι αυτονομιστές, το οποίο οδηγούσε ένας οδηγός που τους παρείχαν οι αυτονομιστές».