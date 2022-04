Σεργκέι Λαβροφ: Πλάι πλάι με την «ερωμένη» του και μία πορνοστάρ σε επίσημο ταξίδι το 2018

Η Αικατερίνα Λομπάνοβα γνωστή και ως «Lizzy Sex Relax»

Μία έκθεση «βόμβα» που είδε το φως στη δημοσιότητας αναφέρεται στο επίσημο ταξίδι που έκανε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ στην Ιαπωνία το 2018 έχοντας μαζί του τόσο την «ερωμένη» του όσο και μία Ρωσίδα «συνοδό» η οποία φημίζεται για τις γυμνές της φωτογραφίες.Μάλιστα ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας φωτογραφήθηκε με την επί χρόνια «ερωμένη» του Svetlana Polyakova και το μοντέλο Εκατερίνα Λομπάνοβα που έχει το προσωνύμιο «Lizzy Sex Relax» σε ιστοσελίδα ενηλίκων. Το στιγμιότυπο έχει τραβηχτεί έξω από το εστιατόριο του Τόκιο ενώ η Λομπάνοβα ήταν μαζί με τον δισεκατομυριούχο Ρώσο ολιγάρχη Όλεγκ Ντεριμπάσκα, ο οποίος είναι προσωπικός φίλος του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών.Επιπλέον στη φωτογραφία απεικονίζεται ο Gennady Rovner, πρώην ιδιοκτήτης αλυσίδας στριπτιτζάδικων ο οποίος πλέον δραστηριοποιείται στο χώρο τους πετρελαίου, ο Ταϊβανέζος επιχειρηματίας Angelo Koo καθώς και ο επίσημος διερμηνέας του Σεργκέι Λαβρόφ.Σύμφωνα με νέα έρευνα που διενήργησαν τόσο το The Insider όσο και το New Lines, το ταξίδι του Λαβρόφ στην Ιαπωνία έγινε λίγο καιρό μετά τηΜάλιστα εκείνη την περίοδο ο Ρώσος αξιωματούχος ζητούσε βοήθεια από το Τόκιο προκειμένου να εντοπιστεί ο Ρώσος κατάσκοπος.Στο μεταξύ η έκθεση που δημοσιοποιήθηκε ανέφερε πως πραγματοποιήθηκε έρευνα μέσω λογισμικού αναγνώρισης προσώπου κατά τη διάρκεια της οποίας επιβεβαιώθηκε ότι η Λομπάνοβα καθώς «και το άτομο στη φωτογραφία είναι το ίδιο πρόσωπο». Σημειώνεται πως σε έναν ιστότοπο ενηλίκων μία φωτογραφία της» έχει συγκεντρώσει 183.000 likes.Την ίδια ώρα η φωτογραφία που εμφανίστηκε πρόσφατα ενισχύει τους ισχυρισμούς του Αλεξέι Ναβάλνι με βάση τους οποίους ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών παίρνει στα ταξίδια του στο εξωτερικό την ερωμένη του.Μερικά από τα ταξίδια του Ρώσου ΥΠΕΞ και της ερωμένης του περιελάμβαναν πολυτελείς διακοπές και επισκέψεις σε χλιδάτα σπίτια και γιοτ, ανάμεσα στα οποία και το πλοίο του ολιγάρχη Όλεγκ Ντεριπάσκα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις το ζευγάρι συνόδευαν η μητέρα, οι κόρες και η ανιψιά της Πολιάκοβα. Παράλληλα συνεργάτες του Ναβάλνι έχουν δηλώσει πως ο Λαβρόφ είναι αυτός που χρηματοδοτεί τον πολυτελή της βίο.Η ηθοποιός και ιδιοκτήτρια εστιατορίων, Σβετλάνα Πολιάκοβα, διατηρεί θέση στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών από το 2014 ενώ έχει μακροχρόνια και «στενή» σχέση με τον Λαβρόφ, ο οποίος είναι παντρεμένος και έχει μία κόρη. Ακόμη φάινεται ότι η ακίνητη περιουσία της οικογένειάς της σε Ρωσία και Μεγάλη Βρετανία αγγίζει τα δισ. ρούβλια (13,6 δισ. δολάρια). Επίσης διαθέτει πολυτελή αυτοκίνητα αξίας τουλάχιστον 545.000 δολ., συμπεριλαμβανομένης και μίας Μερσέντες αξίας 274.758 δολαρίων.Η πρώτη φορά που εμφανίστηκε στο πλευρό του επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας ήταν σε μία λειτουργία στον ρωσικό ορθόδοξο ναό του Αγίου Σέργιου του Ράντονεζ τον Δεκέμβριο του 2014 και από τότε μεγάλο μέρος του πολυτελούς βίου του ζευγαριού καταγράφεται στον λογαριασμό instagram της 26χρονης κόρης της Πολιάκοβα, Πολίνα.Παρά το γεγονός ότι η σύζυγος του Σεργκέι Λαβροφ ονομάζεται Μαρία Λαβρόβα κάποιοι θεωρούν ότι η γυναίκα του είναι η Πολιάκοβα. Μάλιστα την αποκαλούνΣτο μεταξύ η κόρη της Πολιάκοβα, Πολίνα, ζει στο Λονδίνο ενώ εκεί έχει μία εταιρεία, την PPK Investments LTD, η οποία είναι εγγεγραμμένη σε ένα σπίτι στο Κένσινγκτον, μια από τις πιο ακριβές συνοικίες της πόλης. Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι η αγορά και πώληση ακινήτων.