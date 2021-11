ΗΠΑ: Τουλάχιστον 20 τραυματίες από «εισβολή» αυτοκινήτου σε χριστουγεννιάτικη παρέλαση στο Ουισκόνσιν - Δείτε βίντεο

Top down video of the terrorist attack in Waukesha. The driver deliberately drove through the Christmas parade crowd. pic.twitter.com/drMc6Tfo1C — Ian Miles Cheong @ stillgray.substack.com (@stillgray) November 22, 2021

Photos appear to show the red SUV involved in the Waukesha Holiday Parade incident. Follow updates here: https://t.co/sjcTvuk2Du pic.twitter.com/hfN0avE9Hp — CBS 58 News (@CBS58) November 22, 2021

Waukesha Police Chief gives an update on "chaotic, and tragic" incident, confirms a "person of interest" has been detained. pic.twitter.com/8SEfCEKBzG — The Post Millennial (@TPostMillennial) November 22, 2021





Η έρευνα είναι σε εξέλιξη.





Περισσότεροι από 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν έναδιέσχισε με ταχύτητα μια χριστουγεννιάτικηστο Γουκέσα τουστις, την Κυριακή, ανακοίνωσε η αστυνομία.Στις 4:39 μ.μ. τοπική ώρα, (00:39 ώρα Ελλάδας) ένα κόκκινο SUV μπήκε με ταχύτητα στην χριστουγεννιάτικη παρέλαση της πόλης και χτύπησε αρκετούς ανθρώπους, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Γουκέσα,Οι αρχές εντόπισαν ένα όχημα που φέρεται να σχετίζεται με το περιστατικό και οι ανακριτές αναζητούν τον οδηγό του, ο οποίος εγκατέλειψε το όχημα και εξαφανίστηκε. Δημοσιογράφος του τοπικού τηλεοπτικού σταθμού CBS58, μέρος του εθνικού δικτύου CBS, ανέφερε πως τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στο περιστατικό.Οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία με ασθενοφόρα, αυτοκίνητα αστυνομικών και πολιτών, είπε ο Τόμσον. Ο αρχηγός της αστυνομίας είπε ακόμη σε δημοσιογράφους ότι έχει αναγνωριστεί ένα πρόσωπο ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες. Δεν είναι σαφές ποια ήταν τα κίνητρα του προσώπου που οδηγούσε το αυτοκίνητο.Μια γυναίκα δήλωσε στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό Fox6 πως το SUV χτύπησε μαθήτριες 9 ως 15 ετών, μέλη ομάδας χορού που συμμετείχε στην παρέλαση. Αρχικά επικράτησε σιωπή, κατόπιν ακούστηκαν ουρλιαχτά και κόσμος έτρεξε προς το σημείο για να προσφέρει βοήθεια, σύμφωνα με το Fox6.Δεύτερος αυτόπτης μάρτυρας είπε ότι άκουσε τον κρότο του αυτοκινήτου καθώς έπεφτε πάνω σε ανθρώπους και κατόπιν κραυγές και ουρλιαχτά των θυμάτων.Σύμφωνα με την εκτίμηση ενός τρίτου αυτόπτη μάρτυρα, το SUV είχε αναπτύξει ταχύτητα μεταξύ 60 και 70 χιλιομέτρων την στιγμή που χτύπησε κόσμο.Σύμφωνα με την αστυνομία το αυτοκίνητο που έπεσε πάνω σε συμμετέχοντες στην παρέλαση έχει ανακτηθεί, ο τόπος του συμβάντος είναι πλέον ασφαλής και δεν θεωρείται πως υπάρχουν άλλες απειλές. Το πανεπιστήμιο Κάρολ, που έχει έδρα τη Γουόκεσα, ανακοίνωσε πως τέθηκε σε lockdown.