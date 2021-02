Οικογενειακή τραγωδία στη Σκωτία: Επίθεση με «μαχαίρι» σε νοσοκομείο στο Κίλμαρνοκ με δυο νεκρούς-Δείτε βίντεο

Nurse was stabbed by her estranged husband in car park along with someone who ran to her aid. He then drove to the town where his stepdaughter works in an Indian takeaway and stabbed her before killing himself in a car crash. Still not confirmed but it appears the nurse has died — ScottishLeftyBloke 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 🇺🇸 (@bhoy_bad) February 5, 2021

⚠️🌏🔥 Escobar Patron 🔥🌏⚠️, [04.02.21 19:41]

[ Vídeo ]

🌏🔥 Recomenda-se a discrição do visualizador de advertência.



Cena dos incidentes graves em curso declarados esta noite em Kilmarnock, Escócia, incluindo um hospital. pic.twitter.com/nq9BRPEmmJ — sueli lei (@suelalei) February 5, 2021

Portland Street in Kilmarnock where a police cordon remains in place. Officers have confirmed they’re dealing with three incidents that may be related. pic.twitter.com/I2cYvmVNwO — Ross Dunn (@Ross_Dunn) February 4, 2021

Officers in Kilmarnock are currently dealing with two serious incidents in the town at this time, one at Crosshouse Hospital and a second in Portland Street. These areas are cordoned off and the public are asked to avoid them at this time. pic.twitter.com/Pcbfg5c9G7 — Ayrshire Police (@AyrshirePolice) February 4, 2021

Following the Police incident earlier, University Hospital Crosshouse was put under lockdown. Police Scotland have confirmed the risk to patients, staff and visitors to the hospital is minimal, and so this lockdown has been lifted. For more info, visit https://t.co/rqPO75yepS — NHS Ayrshire & Arran (@NHSaaa) February 4, 2021

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η αστυνομία του Έρσιρ ενημέρωσε χθες Πέμπτη το βράδυ ότι απέκλεισε το νοσοκομείο Κρόσχαους και κεντρικό οδικό άξονα στο Κίλμαροκ, στη, όπου εκτυλίχθηκαν τρία «σοβαρά συμβάντα».Σύμφωνα με τα τοπικά μεσα, μια νοσοκόμα μαχαιρώθηκε από τον εν διαστάσει σύζυγό της, ο οποίος επιτέθηκε σε ακόμα ένα άτομο που έσπευσε να βοηθήσει την άτυχη γυναίκα. Ο δράστης στη συνέχεια οδήγησε μέχρι την πόλη και επιτέθηκε και στη θετή του κόρη που εκείνη την ώρα εργαζόταν σε ένα Ινδικό takeaway εστιατόριο πριν χάσει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.Αν και ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα η νοσοκόμα φαίνεται να κατέληξε απο τα τραύματα της.Σε ερασιτεχνικό βίντεο που ανέβηκε στο Twitter διακρίνονται δυο αστυνομικοί να επιχειρούν ανάνηψη σε ενα ατόμο που βρίσκεται στο εδαφος, μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο.Η αστυνομία του Έρσιρ ζήτησε μέσω Twitter (@AyrshirePolice) από τους πολίτες να αποφύγουν το νοσοκομείο και την οδό Πόρτλαντ.Διευκρίνισε πως δεν θεωρεί ότι τα «συμβάντα» για τα οποία κινητοποιήθηκαν οι άνδρες της είναι «τρομοκρατικής» φύσης.Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας της Σκωτίας είπε: «Η αστυνομία της Σκωτίας αντιμετωπίζει επί του παρόντος τρία πιθανά συνδεόμενα περιστατικά στην περιοχή Κιλμάρνοκ.«Το πρώτο συνέβη περίπου στις 7.45μμ έξω από το Crosshouse Hospital, το δεύτερο περίπου 20 λεπτά αργότερα στην Portland Street και το τρίτο, ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα, στον A76, περίπου στις 8.30μμ.«Οι έρευνες για αυτά τα περιστατικά βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο και αυτές οι περιοχές έχουν κλείσει αυτή τη στιγμή». Λίγο αργότερα υπήρξε ενημέρωση πως το νοσοκομείο Crosshouse που νωρίτερα ειχε αποκλειστεί, πλεον είναι ανοιχτό.