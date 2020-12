Pornhub: Μήνυση 40 εκατ. δολαρίων από μοντέλα για παράνομη ανάρτηση ακατάλληλων βίντεο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

«Βαριά καμπάνα» ενδέχεται να ακούσουν οι υπεύθυνοι της πασίγνωστης διαδικτυακής πλατφόρμας, με επίδικο την καταβολή αποζημίωσης τουλάχιστον 1 εκατ. δολαρίων σε καθεμία από τις. Πρόκειται για μια ομαδική πρωτοβουλία 40 Αμερικανίδων, μοντέλων ως προς το επάγγελμα, οι οποίες εξαναγκάστηκαν σε βιντεοσκόπηση σκηνών πορνών από την εταιρεία Girls Do Porn.είναι μία από τις παρόχους περιεχομένου στο Pornhub, το οποίο και ευθύνεται εν τέλει για τη δημοσιοποίηση του εν λόγω υλικού. Οι 40 κυρίες ισχυρίζονται ότι εξαπατήθηκαν, καθώς η Girls Do Porn, ωθώντας τες να συμμετέχουν στη δημιουργία, με τη δέσμευση όμως ότι το υλικό αυτό δεν προοριζόταν για ανάρτηση στο Διαδίκτυο ή για οποιουδήποτε είδους κυκλοφορία στις ΗΠΑ.Φυσικά η Girls Do Porn, με την απλή διαβεβαίωση ότι τα πορνο-βίντεό τους θα κυκλοφορούσαν μόνο σε DVD και σε αγορές εκτός ΗΠΑ, όπως πχ η Αυστραλία. Εξυπακούεται ότι η Girls Do Porn διαβίβαζε αμέσως το επίμαχο υλικό στo Pornhub, από όπου το παρακολούθησαν κανονικά συγγενείς, φίλοι, γνωστοί κ.ο.κ. των μοντέλων., καθώς στιγματίστηκαν και περιθωριοποιήθηκαν. Μάλιστα, οι περισσότερες εξ αυτών επικαλούνται σοβαρές ψυχικές διαταραχές, με τάσεις ή ακόμη και απόπειρες αυτοκτονίας.Μία από τις θιγόμενες είχε αποπειραθεί να πείσει το Pornhubενημερώνοντας ότι, αν τα βίντεο δεν αφαιρεθούν από την πλατφόρμα, θα αυτοκτονήσει. Το Pornhub αδιαφόρησε σε πρώτη φάση. Όμως, το Δεκέμβριο του 2019 τα στελέχη της Girls Do Porn συνελήφθησαν από το FBI -και το «πουλόβερ» άρχισε να ξηλώνεται.Πριν από μερικά 24ωρα, το Pornhub απέσυρε, στο πλαίσιο αυστηροποίησης της πολιτικής του σε σχέση με τους μη πιστοποιημένους παρόχους υλικού. Ήδη, όμως, υφίσταται τις συνέπειες της διακίνησης περιεχομένου με σκηνές μη συναινετικού σκληρού πορνό, καθώς χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες όπως ηκ.λπ. έχουν διακόψει επί του παρόντος τη συνεργασία με το Pornhub. Μια ενδεχόμενη καταδίκη, με τη διαταγή καταβολής αποζημιώσεων 40 και πλέον εκατ. δολαρίων, ίσως αποδειχθεί η αρχή του τέλους για τη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Ή ακόμη και για κάθε άλλη του είδους.