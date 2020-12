Νέος χάρτης από τον Ερντογάν – Εξαφανίζει Ρόδο-Κύπρο και θέλει ΑΟΖ με το Ισραήλ

Μετά τις συνεχείς προκλήσεις εις βάρος της Ελλάδας και το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, τώρα η Άγκυρα

επιχειρεί να

προσεγγίσει το Ισραήλ δελεάζοντάς το για να

οριοθετήσει ΑΟΖ, «εξαφανίζοντας» όμως από τον χάρτη την Κύπρο, την Ρόδο και το Καστελλόριζο.

Τι κι αν επί χρόνια οι δύο χώρες είχαν τις χειρότερες διμερείς σχέσεις, η Τουρκία βλέποντας πως το κλίμα στην Δύση δεν είναι και το καλύτερο για την δράση της στην περιοχή, προσπαθεί να προσεταιριστεί το Ισραήλ με «επιθέσεις φιλίας». Όπως δημοσίευσε η ισραηλινή εφημερίδα, «

», ήδη προ τεσσάρων μηνών οι Τούρκοι είχαν ενημερώσει την Ισραηλινή κυβέρνηση πως επιθυμούν επαναπροσέγγιση και συζήτηση επί της οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Η όποια αλληλουχία γεγονότων, ωστόσο, διεκόπη από τις εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας.



Την προηγούμενη εβδομάδα, φιλοκυβερνητικό Μέσο στην Τουρκία, έκανε λόγο για

Σε αυτές, όπως άφησαν να διαρρεύσει από την Τουρκία, η Άγκυρα εξέφρασε την επιθυμία της για επίλυση του ζητήματος ενώ αξίζει να σημειωθεί πως προς επίρρωσιν αυτών, ο Τούρκος πρόεδρος,

, έχει σταματήσει να στοχοποιεί το κράτος του Ισραήλ, κάτι που έκανε κατά κόρον στο παρελθόν.

έστειλε στο Ισραήλ έναν από τους στενότερους συμβούλους του και συγκεκριμένα τον Στο πλαίσιο αυτό, ο Τούρκος πρόεδρος,και συγκεκριμένα τον Cihat Yayci, που δεν είναι άλλος από τον εμπνευστή της «Γαλάζιας Πατρίδας» να παρουσιάσει μία πρόταση οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μεταξύ των δύο χωρών. Μία πρόταση στην οποία η Τουρκία «δελεάζει» τους Ισραηλινούς με κομμάτια από την ΑΟΖ της Κύπρου,

Ο Cihat Yayci εμπνευστής άλλης μίας αλλοπρόσαλλης θεωρίας

ωστόσο συνεχίζει να «σκαρφίζεται» θεωρίες οι οποίες υιοθετούνται από την τουρκική ηγεσία προκειμένου η Άγκυρα να βρει δικαιώματα εκεί που δεν έχει και μάλιστα εις βάρος του Ελληνισμού. Cihat Yayci, είναι σήμερα πρόεδρος του Κέντρου Θαλάσσιας και Παγκόσμιας Στρατηγικής του πανεπιστημίου Μπαχτσεσεχίρ. Ο Cihat Yayci, μπορεί να έχει αποστρατευτεί από το τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό,οι οποίες υιοθετούνται από την τουρκική ηγεσία προκειμένου η Άγκυρα



Αρχιτέκτονας του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου και με αυτό ως δεδικασμένο, δημοσιεύει μία νέα θεωρία η οποία κομίζεται ως πρόταση στο Ισραήλ, σύμφωνα με την οποία υπάρχει μία στενή λωρίδα θάλασσας η οποία ενώνει την ηπειρωτική Τουρκία με το Ισραήλ. Στο άρθρο-πρόταση που στόχο έχει την ισραηλινή κυβέρνηση που δημοσιεύθηκε χθες 7 Δεκεμβρίου από τη στήλη «TurkeyScope» του «Κέντρου Μοσέ Νταγιάν για Μεσανατολικές και Αφρικανικές Σπουδές» του Ισραήλ, καταστρατηγείται κάθε θεωρία που υπάρχει στο Διεθνές Δίκαιο.

O Cihat Yayci



Τι κι αν μεσολαβούν τα Δωδεκάνησα με τη Ρόδο και το Καστελόριζο, τι κι αν σε ολόκληρη την ανατολική Μεσόγειο δεσπόζει η Κύπρος; Αυτά είναι λεπτομέρειες για τον Τι κι αν μεσολαβούν τα Δωδεκάνησα με τη Ρόδο και το Καστελόριζο, τι κι αν σε ολόκληρη την ανατολική Μεσόγειο δεσπόζει η Κύπρος; Αυτά είναι λεπτομέρειες για τον Cihat Yayci

Το άρθρο τιτλοφορείται «Το Ισραήλ είναι ο γείτονας της Τουρκίας στην Άλλη Πλευρά της Θάλασσας: Οριοθέτηση Περιοχών Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ» (Israel is Turkey’sNeighbor Across the Sea: Delimitation of the Maritime Jurisdiction Areas between Turkey and Israel).

Αυτό που προκύπτει από την εξέταση του εν λόγω χάρτη, είναι πως εκτός από την Κύπρο, η Τουρκία εξαφανίζει και την ελληνική κυριαρχία στα Δωδεκάνησα αφού στο πλαίσιο της δημιουργίας της λεπτής γραμμής που οδηγεί στην θαλάσσια περιοχή του Ισραήλ, η Άγκυρα δεν υπολογίζει ούτε καν την ύπαρξη της Ρόδου.

Σύμφωνα με τα δεδομένα από το νέο αυτό τουρκικό θεώρημα, η Άγκυρα προτείνει ουσιαστικά τη μεταφορά της κυριαρχίας των οικοπέδων 8,9,11 και 12 από την Κύπρο στο Ισραήλ. Ειδικά για το οικόπεδο 12 το ενδιαφέρον είναι μεγάλο καθώς εκεί βρίσκεται το κοίτασμα φυσικού αερίου Αφροδίτη, κοντά στο κοίτασμα Λεβιάθαν του Ισραήλ, που ελέγχεται από την ισραηλινή εταιρεία Delek, τη Shell και την Noble Energy με έδρα τις ΗΠΑ.

Το κοίτασμα φυσικού αερίου, που ανακαλύφθηκε στις ακτές της Κύπρου το 2011 από την Noble Energy με έδρα το Τέξας, εκτιμάται ότι περιέχει 7-10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου στην ισραηλινή πλευρά και περίπου 100 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα στην κυπριακή πλευρά. Σημειωτέον ότι η εκτιμώμενη αξία των 100 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου είναι περίπου 9 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το άρθρο έχει ως κεντρική ιδέα την άποψη πως το Ισραήλ «εξαπατήθηκε» από την Κύπρο προκειμένου να ακολουθήσει την μέθοδο της μέσης γραμμής, ενώ ουσιαστικά εάν είχε προχωρήσει σε συμφωνίες με την Τουρκία θα είχε μεγαλύτερα οικόπεδα στην διάθεσή της και περισσότερα δικαιώματα στην ανατολική Μεσόγειο.





Δείτε τα... οφέλη του Ισραήλ εάν συμμαχήσει με την Τουρκία:





Η δε Τουρκία κερδίζει 10.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα θάλασσας και μέρος των Οικοπέδων 1,5,6,8 και 10 της κυπριακής ΑΟΖ. Παράλληλα, δεν θίγεται η περιοχή θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Αιγύπτου. Παράλληλα, όπως γίνεται αντιληπτό, η θεωρία αυτή επιχειρεί να αναβαθμίσει γεωπολιτικά και τον τουρκικό αγωγό έναντι του East Med.

Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα, «Israel Hayom», αξιωματούχος του κράτους του Ισραήλ, είπε ότι

Ωστόσο, κάθε πρόταση που έρχεται σε βάρος της Κύπρου δεν είναι σημείο εκκίνησης, τόνισε. «Η Κύπρος είναι σύμμαχος του Ισραήλ και τα θαλάσσια σύνορα μεταξύ των χωρών αναγνωρίζονται από τα Ηνωμένα Έθνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση», εξήγησε ο Ισραηλινός αξιωματούχος.

που άπτονται θεμάτων βαθύτερων από αυτά που αφορούν στην οριοθέτηση της ΑΟΖ. Όπως σημειώνει ο δρ. Hay Eytan Cohen Yanarocak, ερευνητής επί των ζητημάτων της Ανατολικής Μεσογείου και ειδικός επί της σύγχρονης τουρκικής πολιτικής,

Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως η αντίδραση αυτή χρονολογείται λίγες ώρες πριν την δημοσίευση της παραπάνω έρευνας, και πριν την επίσκεψη του Cihat Yayci στην χώρα.

Απομένει τώρα, μετά τις όποιες επαφές θα επιχειρήσει να έχει ο

Cihat Yayci

, η επίσημη αντίδραση του Ισραήλ, καθώς μπορεί να προκαλεί έκπληξη η δημοσίευση της αμφιλεγόμενης αυτής έρευνας σε ένα ισραηλινό think tank, ωστόσο αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί βάση για κάποιο ασφαλές συμπέρασμα, καθώς δεν αποτελεί τίποτα περισσότερο από την δημοσίευση ενός κειμένου που εκ των πραγμάτων κινείται εκτός των ορίων του Διεθνούς Δικαίου.

Όπως αναγράφεται χαρακτηριστικά στο άρθρο: «σε σύγκριση με το εάν ακολουθήσει συμφωνία οριοθέτησης με την Τουρκία»«οποιαδήποτε σχέση βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Η Τουρκία πρέπει να αλλάξει τη φύση του λόγου της έναντι του Κράτους του Ισραήλ. Με άλλα λόγια, πρέπει να σταματήσει με την απονομιμοποίηση του Ισραήλ. Πέρα από αυτό, η Άγκυρα πρέπει να λήξει τη στενή σχέση της με τη Χαμάς. Εάν ο Ερντογάν το κάνει αυτό, είναι λογικό να πιστέψουμε ότι η Ιερουσαλήμ θα προσπαθήσει να βρει τρόπους για να ευδοκιμήσουν ξανά οι σχέσεις των δύο χωρών».