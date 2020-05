Seal Team 6: Η μυστική ιστορία των «αόρατων» εκτελεστών του Μπιν Λάντεν

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Είναι η μυστική ελίτ των εκτελεστών στους κόλπους των Seals, οι «άγγελοι του θανάτου», αυτοί που αναλαμβάνουν τις πιο δύσκολες και απόρρητες επιχειρήσεις.Τα μέλη της επίλεκτης ομάδας SEAL Team Six ήταν οι εκλεκτοί που ανέλαβαν να φέρουν σε πέρας την αποστολή εξόντωσης τουστην απομονωμένη έπαυλη του Αμπόταμπαντ στο Πακιστάν.Πρόκειται για μια ομάδα τόσο απόρρητη που την ύπαρξή της αρνούνται να επιβεβαιώσουν τόσο ο Λευκός Οίκος όσο και το Πεντάγωνο, χτίζοντας έτσι ένα μύθο σαν αυτούς που περιβάλλουν τους Ρώσους Spetsnaz και τους Βρετανούς SAS.Η αποστολή τους στο Πακιστάν ήταν αυτή που τους έκανε ευρέως γνωστούς με τις διαρροές και τα αφιερώματα που ακολούθησαν.Αποδείχθηκε η υπέρτατη πρόκληση για τους συγκεκριμένους «αόρατους εκτελεστές», οι οποίοι μια Παρασκευή του Μαϊου το 2011 περίμεναν τον πρόεδρο των ΗΠΑ Μπάρακ Ομπάμα, να τους υποβάλλει τα σέβη του.Η συνάντηση έλαβε χώρα στο στρατόπεδο Fort Campell του Κεντάκι και όπως δήλωνε τότε Αμερικανός αξιωματούχος, επρόκειτο να έχει ιδιωτικό χαρακτήρα.Τα μέλη της ομάδας που δρουν κάτω από απόλυτη μυστικότητα δεν επιθυμούν δημοσιότητα και τα ονόματά τους παραμένουν απόρρητα λόγω των «ιδιαίτερων» αποστολών που αναλαμβάνουν από το Αφγανιστάν και την Σομαλία μέχρι την Βοσνία.Λίγο αργότερα βέβαια δύο τουλάχιστον από αυτούς έγιναν ευρέως γνωστοί, αφού ο ένας έγραψε βιβλίο και ο δεύτερος σκιαγραφήθηκε σε ένα story του Esquire που είχε τον πιο εύστοχο τίτλο: «Ο Εκτελεστής».Επρόκειτο για τον άνθρωπο που φύτεψε μισό γεμιστήρα στο κεφάλι του Οσάμα Μπιν Λάντεν, διαλύοντας το σε δύο κομμάτια.Έχουν σχεδιάσει θανατηφόρες αποστολές από μυστικές βάσεις στα κακοτράχαλα εδάφη της Σομαλίας. Στο Αφγανιστάν, έχουν εμπλακεί σε μάχες τέτοιας έντασης που έχουν επιστρέψει μέσα στο αίμα που δεν ήταν δικό τους.Στις μυστικές επιδρομές τους μέσα στην νεκρική σιγή της νύχτας, τα όπλα επιλογής τους κυμαίνονται από ειδικές εξατομικευμένες καραμπίνες έως τόμαχοκ.Σε όλο τον κόσμο, έχουν στήσει μυστικές μονάδες κατασκοπείας πάνω σε εμπορικά σκάφη, παρουσιάζονται ως πολιτικοί υπάλληλοι εταιρειών-βιτρίνες και λειτουργούν μυστικά σε πρεσβείες ως ζεύγη ανδρών-γυναικών, παρακολουθώντας αυτά τα άτομα που οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να σκοτώσουν ή να συλλάβουν.Αυτές οι επιχειρήσεις αποτελούν μέρος της κρυμμένης ιστορίας της SEAL Team 6 του Ναυτικού, μιας από τις πιο μυθολογικές, πιο μυστικές και λιγότερο ελεγχόμενες στρατιωτικές οργανώσεις του έθνους σύμφωνα με τους New York Times. Κάποτε ήταν μια μικρή ομάδα που προοριζόταν για εξειδικευμένες και ιδιαίτερης δυσκολίας αποστολές.Πλέον οι «αόρατοι» εκτελεστές που έγιναν γνωστοί για την δολοφονία του Οσάμα Μπιν Λάντεν έχουν μετατραπεί εδώ και χρόνια σε μια περισσότερο από μια δεκαετία μάχης σε μια μηχανή κυνηγών που δρουν σε όλη την υφήλιο.Σχεδόν τα πάντα σχετικά με τη SEAL Team 6, μια διαβαθμισμένη μονάδα Ειδικών Επιχειρήσεων που καλύπτεται από μυστικότητα-το Πεντάγωνο δεν αναγνωρίζει καν δημοσίως αυτό το όνομα-αν και ορισμένα από τα κατορθώματα της έχουν παρουσιαστεί κατά καιρούς.Αν κάποιος βυθιστεί στα εκατοντάδες δημοσιεύματα που αφορούν την SEAL Team 6 μπορεί σχετικά δύσκολα να ανακαλύψει πολύ πιο περίπλοκη ιστορία.Ενώ αγωνιζόταν στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ, η Team 6 πραγματοποίησε μυστικές αποστολές αλλού που ξεπέρασαν τις παραδοσιακές γραμμές μεταξύ στρατιωτών και κατασκόπων.Η μονάδα ελεύθερων σκοπευτών της ομάδας δημιουργήθηκε για να πραγματοποιήσει κρυφές επιχειρήσεις συλλογής πληροφοριών και οι SEAL συνεργάστηκαν με πράκτορες της CIA.Η ομάδα πραγματοποίησε με επιτυχία χιλιάδες επικίνδυνες επιδρομές, δέχτηκαν όμως έντονη κριτική για κάποιες από αυτές.Αφγανοί χωρικοί και ένας Βρετανός στρατιωτικός κατηγόρησαν τους SEAL ότι σκότωσαν αδιάκριτα άντρες σε ένα χωριουδάκι. το 2009 σε μια επιδρομή που άφησε μια ομάδα νεαρών νεκρών και πυροδότησε εντάσεις μεταξύ Αφγανών και αξιωματούχων του ΝΑΤΟΑκόμα και ένας Αμερικανός όμηρος που ελευθερώθηκε σε μια δραματική διάσωση επέκρινε το γιατί οι SEAL σκότωσαν όλους τους απαγωγείς του.Κάποιοι φύλαρχοι τους χάρισαν το προσωνύμιο «άγγελοι του θανάτου» αφού χτυπάνε σαν φαντάσματα και εξαφανίζονται αφήνοντας πίσω τους πτώματα.Όμως δεν αφήνουν μόνο αυτά.Ορισμένα μέλη της ομάδας αμφισβήτησαν τον συνεχή έντονο ρυθμό των επιχειρήσεων που για τους ίδιους έχει διαβρώσει την ελίτ κουλτούρα της μονάδας.Μια μονάδα που στάλθηκε στο Αφγανιστάν για να κυνηγήσει ηγέτες της Αλ Κάιντα, αλλά αντί γι’ αυτό πέρασε χρόνια διεξάγοντας μάχες εναντίον των Ταλιμπάν και άλλων εχθρικών μαχητών, μέτριας ικανότητας.Κάποια πρώην στελέχη των ειδικών δυνάμεων, δήλωσαν σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ότι η συγκεκριμένη ομάδα που επιλέχτηκε για την επιδρομή στην κατοικία του Σαουδάραβα τρομοκράτη είναι η ελίτ των ελίτ από τις ομάδες των Navy Seals.Μόνο που για να κάνουν τέλεια τη δουλειά τους, οι άνδρες αυτοί περνάνε χρόνια ολόκληρα σκληρής εκπαίδευσης, σχεδόν πάντοτε κάτω από ακραίες συνθήκες που περιλαμβάνουν τα πάντα.Αμέτρητα μίλια κολυμπώντας μέσα σε παγωμένα νερά, αμέτρητα χιλιόμετρα τρεξίματος φορτωμένοι με πλήρη εξοπλισμό, εξοντωτικές πορείες, έρπην και push ups στη λάσπη και φυσικά προσομοίωση αληθινής μάχης με πραγματικά πυρά.Μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι το σύνολο των επιτυχόντων στην βασική εκπαίδευση δεν ξεπερνάει το 20%, ενώ κάποιοι υποψήφιοι έχασαν τη ζωή τους κατά την διάρκειά της.Οι έξι μήνες στην βάση των υποβρυχίων καταστροφών στο Κορονέιντο της Καλιφόρνιας είναι ένα μεγάλο σχολείο για τις υποψήφιες «φώκιες», όμως το πιο μεγάλο τεστ είναι η περίφημη διαβολοβδομάδα η «εβδομάδα της κόλασης» όπως αρέσκονται να την αποκαλούν οι εκπαιδευτές.Οι «τυχεροί» που έχουν επιλεχθεί κοιμούνται μόλις τέσσερις ώρες σε έξι ημέρες φτάνοντας κυριολεκτικά στα όριά τους. Κουβαλάνε για τρεις η τέσσερις ώρες τα φουσκωτά σε ομάδες των έξι και μόλις τα παρατήσουν βουτάνε για δύο ώρες στα παγωμένα νερά.Δεν μπορούν να απολαύσουν καν το φαγητό, το οποίο πρέπει να φάνε σε διάστημα λεπτών, πριν επιστρέψουν στις ασκήσεις, γι’ αυτό και τρώνε με τα χέρια και με τους εκπαιδευτές να ουρλιάζουν πάνω από τα κεφάλια τους.Είναι τέτοια η κούραση και η σωματική καταπόνηση που στα συνήθως δεκάλεπτα διαλείμματα για ύπνο, οι υποψήφιοι πέφτουν κυριολεκτικά «νεκροί», όπου κι αν βρίσκονται.Ακόμα κι’ όταν αποφοιτήσουν η εκπαίδευση συνεχίζεται ακόμη πιο εντατική, σε συνδυασμό με επιχειρησιακές ασκήσεις και αποστολές εντός η εκτός συνόρων.Ελάχιστες από αυτές γίνονται γνωστές όπως η απελευθέρωση ενός αμερικανού πλοιάρχου, στις 4 Απριλίου του 2009, τον οποίο κρατούσαν όμηρο Σομαλοί πειρατές.Ο Ρίτσαρντ Φίλιπς, είχε προσφερθεί σαν όμηρος, προκειμένου οι πειρατές να μην πειράξουν το πλήρωμα του πλοίου του και βρισκόταν μέσα σε μια σωσίβια λέμβο μαζί με τέσσερις από τους πειρατές.Σε μικρή απόσταση πάνω στη φρεγάτα «USS Bainbridge», μια ομάδα ελεύθερων σκοπευτών των Seals περίμενε με το δάχτυλο στη σκανδάλη, την εντολή να αναλάβει δράση.Όταν ο Φίλιπς σε μια στιγμή που δεν τον πρόσεχαν, βούτηξε στη θάλασσα τρεις πειρατές έτρεξαν και σήκωσαν τα όπλα τους για να τον πυροβολήσουν, μόνο που δεν πρόλαβαν να το κάνουν ποτέ.Οι ακροβολισμένοι Seals τους σκότωσαν ακαριαία και ο τέταρτος παραδόθηκε λίγα λεπτά αργότερα, ενώ ο καπετάνιος μεταφέρθηκε ελεύθερος στην φρεγάτα.Όπως και με την επιχείρηση κατά του Οσάμα Μπιν Λάντεν, ο Μπάρακ Ομπάμα είχε δώσει και πάλι το πράσινο φως στις «φώκιες» να επέμβουν αν χρειαστεί.Έχουν δράσει στη Βοσνία, κυνηγώντας εγκληματίες πολέμου σε αφιλόξενα εδάφη, έχουν εμπλακεί σε κάποιες από τις πιο σκληρές μάχες στο Αφγανιστάν και όταν τελειώνουν επιστρέφουν στη βάση τους και συνεχίζουν να εκπαιδεύονται σε καθημερινή βάση.Ειδικά η περίφημη «Team six» αποτελείται από περίπου τριακόσια άτομα με μέσο όρο ηλικίας τα τριάντα πέντε χρόνια. Σχεδόν όλοι τους είναι οικογενειάρχες, ενώ κανένας τους δεν λειτουργεί σαν Ράμπο. Η ομαδικότητα, η άψογη συνεργασία, η ευφυΐα, η άμεση αντίδραση σε αστάθμητους παράγοντες και η αποφασιστικότητα που έχουν τους καθιστούν απλά τους καλύτερους των καλύτερων.Οι Navy Seals ήταν δημιούργημα του προέδρου Κέννεντι το 1962, όταν ο τελευταίος επιζητούσε μια ελίτ στρατιωτική ομάδα που θα μπορούσε να δράσει πέρα από τις συμβατικές πολεμικές επιχειρήσεις. Η ομάδα Team Six πάντως «γεννήθηκε πολύ αργότερα, μετά την αποτυχημένη αποστολή του 1980 για την διάσωση των Αμερικανών ομήρων στο Ιράν από την Delta Force.Επιλέγονται άνδρες ηλικίας 26 με 33 ετών, οι οποίοι ξεχωρίζουν για την στρατηγική ικανότητά τους, την ευφυΐα, την ωριμότητα, την ευελιξία, την επιθετικότητα, την αυτοπεποίθηση, την εξαιρετική φυσική κατάσταση, αλλά και την οικογενειακή. Συνήθως είναι άτομα που έχουν ή προέρχονται από καλά δομημένες οικογένειες, κάτι πολύ σημαντικό αφού οι άνδρες που είναι παντρεμένοι επιθυμούν να επιστρέψουν στην οικογένειά τους μετά από κάθε αποστολή.Μαθαίνουν να χειρίζονται άψογα τον οπλισμό τους, που περιλαμβάνει το τουφέκι M4 με εκτοξευτήρα οβίδων, το υποπολυβόλο ΜΡ 5 και το πιστόλι των εννιά χιλιοστών.Οι ελεύθεροι σκοπευτές κουβαλάνε το τουφέκι ακριβείας PSG-1, ενώ στο βασικό τους εξοπλισμό περιλαμβάνονται διόπτρες νυχτερινής όρασης, κατευθυντικές νάρκες και συσκευή κρυπτογράφησης ραδιοσημάτων.Μέλη της κάθε ομάδας των Navy Seals διαθέτουν ιατρικές γνώσεις, ενώ όλοι τους μπορούν να κρατήσουν την αναπνοή τους κάτω από το νερό για δύο λεπτά και να πηδήξουν με αλεξίπτωτο από τα δέκα χιλιάδες μέτρα.Η λατρεία των Αμερικανών για τις «Φώκιες» πήρε τεράστιες διαστάσεις και όλοι στις ΗΠΑ ήθελαν να γνωρίσουν από κοντά τα μέλη της ομάδας που εκτέλεσαν τον υπ’ αριθμόν ένα τρομοκράτη, σε μια επιχείρηση που κράτησε σαράντα μόλις λεπτά και εκτόξευσε τη φήμη αυτών των αόρατων εκτελστών στα ύψη.