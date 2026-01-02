Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Τεστοστερόνη: Η ορμόνη που έγινε από εχθρός πιθανός σύμμαχος του προστάτη, τι έχει αλλάξει
Νεότερες μελέτες δείχνουν ότι η θεραπεία τεστοστερόνης δεν αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του προστάτη και ανατρέπουν έναν επίμονο ιατρικό μύθο. Ένας ειδικός αναλύει πώς φτάσαμε σε αυτή την αλλαγή
Για περισσότερες από 8 δεκαετίες, η τεστοστερόνη θεωρούνταν «απαγορευμένη» ορμόνη για τον προστάτη. Η επικρατούσα άποψη ήταν ξεκάθαρη: αφού η τεστοστερόνη συμβάλλει στη φυσιολογική ανάπτυξη του προστάτη, τότε σίγουρα τροφοδοτεί και τον καρκίνο του. Όμως, τα τελευταία χρόνια, η επιστήμη έρχεται να ανατρέψει αυτή τη βαθιά ριζωμένη πεποίθηση.
O Daniel Kelly, Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοχημείας στο Sheffield Hallam University, σε άρθρο του στο The Conversation, αναλύει πώς φτάσαμε σε αυτή την αλλαγή.
Πώς ξεκίνησαν όλαΗ σύνδεση τεστοστερόνης και καρκίνου του προστάτη βασίστηκε σε έρευνες της δεκαετίας του 1940, οι οποίες έδειξαν ότι η μείωση της τεστοστερόνης οδηγούσε σε συρρίκνωση προχωρημένων όγκων, ενώ η χορήγησή της μπορούσε να επιταχύνει την εξέλιξη της νόσου. Έτσι, η θεραπεία ανδρογονικού αποκλεισμού καθιερώθηκε ως βασική θεραπεία για τον προχωρημένο καρκίνο του προστάτη μέχρι και σήμερα.
Πώς άλλαξαν τα δεδομέναΑπό τη δεκαετία του 1990 και μετά, κλινικές παρατηρήσεις, με αφετηρία αυτή του ο ουρολόγου του Χάρβαρντ και πρωτοπόρου στη μελέτη της τεστοστερόνης, Abraham Morgentaler, έφεραν στο φως ένα παράδοξο: άνδρες με πολύ χαμηλή τεστοστερόνη εμφάνιζαν καρκίνο του προστάτη – πολλές φορές μάλιστα πιο επιθετικό. Την ίδια στιγμή, άνδρες που λάμβαναν θεραπεία τεστοστερόνης δεν παρουσίαζαν αυξημένα ποσοστά καρκίνου, όπως θα ανέμενε κανείς.
Τι δείχνουν οι σύγχρονες μελέτεςΣήμερα, μεγάλης κλίμακας και υψηλής ποιότητας μελέτες καταλήγουν σε ένα σαφές συμπέρασμα: η θεραπεία υποκατάστασης τεστοστερόνης σε άνδρες με χαμηλά επίπεδα δεν αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του προστάτη. Μάλιστα, ορισμένα μακροχρόνια δεδομένα δείχνουν ότι οι άνδρες των οποίων τα επίπεδα αποκαθίστανται σωστά και παρακολουθούνται συστηματικά μπορεί να εμφανίζουν ακόμη και χαμηλότερα ποσοστά.
Τι γίνεται με όσους έχουν ήδη καρκίνοΕδώ τα πράγματα είναι πιο σύνθετα, σύμφωνα με τον καθηγητή. Σε άνδρες με ενεργό καρκίνο του προστάτη, ειδικά σε πρώιμα στάδια, η μείωση της τεστοστερόνης εξακολουθεί να αποτελεί αποτελεσματική θεραπεία. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις – και πάντα υπό αυστηρή ιατρική παρακολούθηση – η επαναχορήγηση τεστοστερόνης μετά τη θεραπεία δεν φαίνεται να αυξάνει τον κίνδυνο υποτροπής.
Τι σημαίνουν όλα αυτά για τους άνδρεςΗ νέα γνώση δεν σημαίνει ότι η τεστοστερόνη είναι ακίνδυνη για όλους ή ότι μπορεί να λαμβάνεται χωρίς έλεγχο, προειδοποιεί ο καθηγητής. Οι άνδρες που ξεκινούν θεραπεία θα πρέπει να υποβάλλονται σε πλήρη ιατρικό έλεγχο και τακτική παρακολούθηση του προστάτη.
