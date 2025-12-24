Πώς αλλάζει η Δημόσια Υγεία το 2026: Οι 5 καθοριστικές αλλαγές και βελτιώσεις

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Η Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής, κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου αναλύει πέντε καθοριστικές αλλαγές - βελτιώσεις που αναμένεται να κυριαρχήσουν στο τοπίο της δημόσιας υγείας το επόμενο έτος

*Γράφει η κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Το 2026 αναμένεται να αποτελέσει μια χρονιά–ορόσημο για τη δημόσια υγεία. Ζώντας σε μία μετα-επιδημική εποχή με το προσδόκιμο ζωής να αυξάνεται σταθερά, η διεθνής επιστημονική κοινότητα καλείται πλέον να αντιμετωπίσει τα λοιμώδη νοσήματα, αλλά και την αυξανόμενη επιβάρυνση από χρόνια νοσήματα, κακοήθειες και καρδιομεταβολικές παθήσεις, νευροεκφυλιστικές ασθένειες, όπως η άνοια, που επηρεάζουν βαθιά την ποιότητα ζωής των πολιτών και τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας.

Μέσα σε αυτό το νέο πλαίσιο, με την έκρηξη της τεχνολογίας από τη μία πλευρά, τις εμμένουσες κοινωνικοοικονομικές ανισότητες και την κλιματική κρίση από την άλλη, το «well-being», δηλαδή η μακροβιότητα σε συνδυασμό απουσία της ασθένειας και την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής είναι το ζητούμενο.

Πέντε καθοριστικές αλλαγές- βελτιώσεις αναμένεται να κυριαρχήσουν το τοπίο της δημόσιας υγείας το 2026.

