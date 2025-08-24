Αυτά είναι τα 6 ύπουλα σημάδια μιας τοξικής σχέσης

Αμφισβητεί τη μνήμη σας

Θυμώνει όταν δεν συμφωνείτε

Υποτιμά τις επιτυχίες σας

Σας απομονώνει

Παίζει με τη σιωπή και τη «στέρηση» ως τιμωρία

Ζητάει απόλυτη αφοσίωση, αλλά δεν προσφέρει ασφάλεια

