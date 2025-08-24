Αυτά είναι τα 6 ύπουλα σημάδια μιας τοξικής σχέσης
H ψυχολόγος δρ. Λίζα Βάρβογλη παρουσιάζει 6 σημάδια που μπορεί να κρύβουν χειρισμό και ψυχολογική φθορά
Οι τοξικές σχέσεις δεν ξεκινούν πάντα με φωνές ή ξεσπάσματα. Συχνά, είναι οι λεπτές, καθημερινές συμπεριφορές που μας διαβρώνουν αργά και σιωπηλά.
Η ψυχολόγος δρ. Λίζα Βάρβογλη υπενθυμίζει μέσα από ανάρτησή της στο Facebook 6 συχνά παραγνωρισμένα σημάδια που αξίζει να προσέξουμε σε μια σχέση:
• Αμφισβητεί τη μνήμη σας – Σας κάνει να αμφιβάλλετε για τις αναμνήσεις σας («δεν έγινε έτσι»), διαστρεβλώνοντας την πραγματικότητα.
• Θυμώνει όταν δεν συμφωνείτε, προσπαθώντας να επιβάλει τη δική του οπτική.
• Υποτιμά τις επιτυχίες σας – Μειώνει τις προσπάθειες και τα επιτεύγματά σας, σαμποτάροντας την αυτοπεποίθησή σας.
• Σας απομονώνει – Σιγά-σιγά σας απομακρύνει από φίλους και οικογένεια, κάνοντάς σας να εξαρτάστε συναισθηματικά μόνο από εκείνον/η.
• Παίζει με τη σιωπή και τη «στέρηση» ως τιμωρία – Κλείνεται, σας αγνοεί ή σας «τιμωρεί» με απόσταση, δημιουργώντας συναισθηματική αστάθεια.
• Ζητάει απόλυτη αφοσίωση, αλλά δεν προσφέρει ασφάλεια.
Όπως τονίζει η ψυχολόγος, «Δεν χρειάζεται να συμβεί κάτι ακραίο για να φύγεις. Η επανάληψη μικρών πόνων, αμφιβολιών και ελέγχου, σε σπάει σταδιακά».
Αν αναγνωρίζετε τον εαυτό σας σε κάποια από τα παραπάνω, ίσως είναι η στιγμή να ζητήσετε υποστήριξη. Μια υγιής σχέση μας εξελίσσει — δεν μας περιορίζει.
