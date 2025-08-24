Πόσο διατηρείται το παγωτό στην κατάψυξη;
Αν θέλαμε να περιγράψουμε το καλοκαίρι με μία λέξη αυτή θα ήταν «παγωτό»
Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει το καλοκαίρι και να μην έχουμε αγοράσει τη γεύση ή τις γεύσεις που προτιμούμε, σε οικογενειακή ή ατομική συσκευασία. Εννοείται πως σπανίως θα παραμείνουν στο ψυγείο για περισσότερες από μία-δύο ημέρες, αλλά -εάν αυτό συμβεί- καλό είναι να γνωρίζουμε πόσο καιρό διατηρείται το παγωτό στην κατάψυξη.
Η διάρκεια αποθήκευσης εξαρτάται τόσο από την ποιότητα και την απόδοση του ψυγείου, όσο και από το πόσο γεμάτα είναι τα συρτάρια της κατάψυξης.
Δείτε ορισμένες πρακτικές οδηγίες για τη σωστή συντήρηση του παγωτού, καθώς και τρόπους για να καταλάβετε αν έχει χαλάσει ή αν έχει υποστεί αλλοίωση.
Τα τυποποιημένα παγωτά μπορούν να παραμείνουν στον καταψύκτη για περίπου έξι μήνες. Συνήθως υπάρχει αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης και οι ειδικοί θεωρούν ότι, υπό καλές συνθήκες, μπορούμε να το καταναλώσουμε και έως δύο μήνες μετά. Αυτό, όμως, εξαρτάται από το πόσο σταθερή είναι η θερμοκρασία της κατάψυξης και το πόσο γεμάτη είναι.
Τα σπιτικά παγωτά ή εκείνα που αγοράζουμε φρέσκα από ζαχαροπλαστεία και γαλακτοπωλεία, κρατούν λιγότερο, αφού δεν περιέχουν συντηρητικά. Όσο πιο καλά σφραγισμένα είναι, τόσο πιο αργά αλλοιώνονται. Η καλύτερη λύση είναι η αποθήκευση σε δοχεία που κλείνουν αεροστεγώς.
Η θερμοκρασία της κατάψυξης καλό είναι να διατηρείται μεταξύ -18°C και 0°C, χωρίς να ξεπερνά ποτέ το μηδέν.
Δεν υπάρχει πάντα εμφανές σημάδι αλλοίωσης. Χρειάζεται να τηρούνται σχολαστικά οι κανόνες φύλαξης και μεταφοράς. Εάν το παγωτό έχει μείνει εκτός κατάψυξης για πολλή ώρα σε ζεστό περιβάλλον, είναι πιθανό να έχει υποστεί αλλοίωση και καλό είναι να αποφεύγεται η κατανάλωσή του.
Πόσο διατηρείται το παγωτό στην κατάψυξη
Πώς καταλαβαίνουμε αν έχει χαλάσει
Το «κάψιμο» στην κατάψυξη
Ακόμα κι αν το παγωτό δεν έχει χαλάσει, μπορεί να εμφανίσει μικρούς κρυστάλλους πάγου στην επιφάνειά του. Αυτό είναι σημάδι ότι έχει «καεί», δηλαδή έχει χάσει την υγρασία του λόγω εισχώρησης ξηρού αέρα στο δοχείο αποθήκευσης.
Σωστή συντήρηση για αποφυγή αλλοίωσης
Η πιο ασφαλής μέθοδος είναι η μεταφορά του παγωτού -ιδίως εάν είναι σπιτικό- σε δοχείο που κλείνει αεροστεγώς. Τα παγωτά του εμπορίου συσκευάζονται συνήθως σε δοχείο που δεν κλείνει πλήρως, γι’ αυτό και σε αυτή την περίπτωση βοηθά η αλλαγή συσκευασίας.
Επιπλέον, πρέπει να ελέγχουμε τη θερμοκρασία του καταψύκτη και, αν χρειαστεί, να ζητήσουμε συμβουλή τεχνικού για τις ρυθμίσεις.
Τέλος, για να αποφύγουμε τις θερμοκρασιακές διακυμάνσεις όταν ανοιγοκλείνουμε την πόρτα, είναι καλό το παγωτό να τοποθετείται στο πίσω μέρος της κατάψυξης, όπου η ψύξη είναι πιο σταθερή και έντονη.
Πηγή: cantina.protothema.gr
