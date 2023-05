Dark Side of the Moon: 50 χρόνια από την κυκλοφορία του Νο1 σε πωλήσεις ροκ άλμπουμ

O Βρετανός θρύλος του ροκ Roger Waters των Pink Floyd σε συναυλία στο Hong Kong's Convention and Exhibition Centre on February 15, 2007 παίζει live το «The Dark Side Of The Moon».

Μοιάζει ένα album ακόμα επίκαιρο. Γεννημένο από ένα μουσικά ιδιοφυές γκρουπ που ήδη έμοιαζε εξωγήινο. Οταν κυκλοφόρησε την 1η Μαρτίου 1973 ήταν ένα «concept album» του ιστορικού σχήματος, με την έννοια μιας ενιαίας μουσικής πρότασης και όχι κάθε τραγουδιού ξεχωριστά, κάτι που «κόλλαγε» με το κλίμα του progressive rock που άρχισε να γνωρίζει τις πρώτες του λαμπρές μέρες εκείνη την εποχή.Τότε το συγκρότημα είχε χάσει το «μυαλό» του, που άκουγε στο όνομα, ο οποίος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το συγκρότημα στο οποίο είχε συμβάλει στην ίδρυσή του, αφού η συμπεριφορά του έγινε πολύ ασταθής, επηρεασμένη εν μέρει από τη χρήση ναρκωτικών και εν μέρει από την αδυναμία του να διαχειριστεί την φήμη του.Τον ρόλο του Barrett ανέλαβε ο μετέπειτα διακριθείς από την πρώην βασίλισσα της Αγγλίας Ελισσάβετ με τον τίτλο του “Διοικητή του πιο εξαίρετου τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας” και μέχρι το 1967 δεύτερη φωνή και κιθαρίστας David Gilmour.Τοηχογραφήθηκε στα EMI Studios (σήμερα Abbey Road Studios) σε περίπου 60 ημέρες μεταξύ 31 Μαΐου 1972 και 9 Φεβρουαρίου 1973. Σήμερα, ακόμα και η κονσόλα ηχογράφησης που χρησιμοποιήθηκε για το Dark Side Of The Moon αγοράστηκε σε δημοπρασία έναντι 1,6 εκατ. ευρώ. Ο πολύτιμος μίκτης, μοντέλο EMI TG12345 MK IV, βγήκε στην αγορά από τον οίκο δημοπρασιών Bonhams στις 18 Μαρτίου 2023 και πέντε μέρες μετά βρήκε νέο ιδιοκτήτη, η ταυτότητα του οποίου παραμένει άγνωστη.Σε μια συνάντηση του συγκροτήματος στο σπίτι του ντράμερ Nick Mason στο βόρειο Λονδίνο, ο μπασίσταςπρότεινε τη δημιουργία ενός άλμπουμ που θα είχε ένα ενιαίο θέμα. Ο Gilmour, ο Mason και ο κημπορντίστας Richard Wright συμμετείχαν όλοι στη σύνθεση και την παραγωγή νέου υλικού.Ο Waters δημιούργησε τα πρώτα demo κομμάτια σε ένα μικρό στούντιο σε ένα υπόστεγο στον κήπο του σπιτιού του στο Islington, ενώ η μπάντα έκανε πρόβες σε μια αποθήκη στο Λονδίνο που ανήκε στουςκαι στο Rainbow Theatre στο Finsbury Park του Λονδίνου.Η εποχή που κυκλοφόρησε, το 1973, χαρακτηριζόταν από την ενεργειακή κρίση, την αύξηση των τιμών του πετρελαίου και την οικονομική αβεβαιότητα που επικρατούσε ακόμα και σε ισχυρές χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, στοιχεία που θυμίζουν έντονα τη σημερινή εποχή της κλιματικής κρίσης και του πληθωρισμού που κάνει τα μηνύματα του Dark Side Of The Moon να “στοιχειώνουν” παντοτινά την ποπ κουλτούρα.Το Dark Side Of The Moon έζησε τις μόδες να περνούν: το punk, τη disco, τα πρώτα βήματα του χιπ-χοπ και τις πρώτες ποπ επιτυχίες του MTV μένοντας κολλημένο στο τοπ200 του Billboard για περισσότερο από 14 χρόνια. Ήταν βινύλιο, έγινε cd, ξεπέρασε τα 50 εκατ. Πωλήσεις και τώρα είναι προϊόν streaming στις πλατφόρμες. Όποιο και αν ήταν το κανάλι διανομής, το περιεχόμενο του Dark Side Of The Moon παραμένει ακόμα ο βασιλιάς του art-rock.Φωτογραφίες: Getty images /Ideal images, Afp/visual hellas, Shutterstock