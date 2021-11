Απλά βήματα για την πρόληψη του Διαβήτη Τύπου 2

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Αυτή η δύσκολη ασθένεια, που κάποτε ονομαζόταν διαβήτης ενηλίκων, σήμερα προσβάλλει έναν ολοένα αυξανόμενο αριθμό ατόμων. Ακόμα πιο ανησυχητικό όμως είναι ότι τελευταία έχει παρατηρηθεί πως εμφανίζεται επίσης σε εφήβους και παιδιά. Εάν ο διαβήτης τύπου 2 ήταν μία μολυσματική ασθένεια, που την κολλούσαμε ο ένας στον άλλο, οι ειδικοί της υγείας θα έλεγαν ότι βρισκόμαστε στη μέση μιας επιδημίας.Είναι η κύρια αιτία τύφλωσης και νεφρικής ανεπάρκειας στους ενήλικες, και προκαλεί από ελαφρά ως και σοβαρή βλάβη των νεύρων που, σε συνδυασμό με προβλήματα του κυκλοφορικού συστήματος, μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στην απώλεια ενός άκρου. Ο διαβήτης τύπου 2 αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και αποτελεί αιτία ή καθοριστικό παράγοντα για το θάνατο χιλιάδων ανθρώπων κάθε χρόνο. Διεθνώς, από το 2010 έχουν νοσήσει περίπου 285 εκατ. άτομα, ενώ το 1985 οι ασθενείς ανέρχονταν σε 30 εκατ. Αναμένεται δε πως μέχρι το 2030 θα νοσούν 439 εκατ. άνθρωποι.Τα καλά νέα είναι πως ο διαβήτης τύπου 2 είναι σε μεγάλο βαθμό αποτρέψιμος. Περίπου 9 στις 10 περιπτώσεις θα αποφευχθούν με τη διατήρηση του βάρους υπό έλεγχο, τη σωματική άσκηση, την υγιεινή διατροφή, και τη διακοπή ή τον δραστικό περιορισμό του καπνίσματος*.Η γλυκόζη είναι ένας μονοσακχαρίτης, η πιο απλή μορφή υδατάνθρακα. Από αυτήν τα κύτταρά μας καλύπτουν τις περισσότερες ενεργειακές τους ανάγκες. Το σώμα μας διαθέτει περίπλοκους μηχανισμούς, ώστε τα επίπεδα της γλυκόζης στην κυκλοφορία του αίματος να μην πέφτουν ούτε χαμηλά αλλά ούτε να εκτινάσσονται στα ύψη.Κάθε φορά που τρώμε, οι περισσότεροι εύπεπτοι υδατάνθρακες μετατρέπονται σε γλυκόζη και απορροφώνται γρήγορα στην κυκλοφορία του αίματος. Κάθε αύξηση του ζαχάρου στο αίμα, δίνει σήμα στο πάγκρεας να φτιάξει και να απελευθερώσει την ινσουλίνη. Ο διαβήτης εμφανίζεται όταν ο οργανισμός δεν μπορεί να παράξει αρκετή ινσουλίνη ή δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει σωστά αυτήν που παράγει.Ο διαβήτης τύπου 2 θέλει χρόνια για να εξελιχθεί με πλήρη εμφάνιση. Το πρώιμο στάδιο του διαβήτη μας προειδοποιεί με υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα, το οποίο ανιχνεύεται με το τεστ ανοχής γλυκόζης ή σε τεστ νηστείας από γλυκόζη. Το κατά πόσον ο προ-διαβήτης εξελίσσεται σε διαβήτη τύπου 2 εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον οργανισμό. Οι θετικές αλλαγές στο βάρος, την άσκηση και τη διατροφή μπορούν να την αποτρέψουν αλλά και να επαναφέρουν τη γλυκόζη στο αίμα σε φυσιολογικό επίπεδο. Σήμερα, ο λόγος που ο διαβήτης τύπου 2 αρχίζει να προσβάλλει και τα παιδιά, θεωρείται η αυξημένη παιδική παχυσαρκία.Αν και τα γονίδια που κληρονομούμε μπορεί να επηρεάσουν την ανάπτυξη του διαβήτη τύπου 2, η συμπεριφορά και ο τόπος ζωής μας έχουν περισσότερη δύναμη. Σύμφωνα με έρευνα, το 90 % του διαβήτη τύπου 2 στις γυναίκες μπορεί να αποδοθεί σε πέντε παράγοντες: το υπερβολικό βάρος, την έλλειψη άσκησης, το κακό διαιτολόγιο, το κάπνισμα αλλά και την πλήρη αποχή - σωστά διαβάζετε - από το αλκοόλ. Οι ίδιοι παράγοντες φαίνεται ότι επηρεάζουν και τους άνδρες.Τα αποτελέσματα διαφόρων κλινικών δοκιμών δείχνουν ότι ο διαβήτης τύπου 2 μπορεί να προληφθεί. Σε μια σχετική έρευνα, μετρήθηκε η επίδραση της απώλειας βάρους και της αυξημένης άσκησης στην ανάπτυξη του διαβήτη τύπου 2, μεταξύ των ανδρών και των γυναικών με υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Η ομάδα που επιδόθηκε σε απώλεια βάρους και άσκηση, κατέγραψε 58% λιγότερες περιπτώσεις διαβήτη μετά από σχεδόν τρία χρόνια.1. Ανεβαίνουμε τακτικά στη ζυγαριά και ελέγχουμε το βάρος μας. Το υπερβολικό βάρος αυξάνει τις πιθανότητες ανάπτυξης διαβήτη τύπου 2 επτά φορές. Αν το βάρος μας είναι πάνω από το εύρος υγιούς βάρους, η απώλεια 7- 10% μειώνει στο μισό αυτές τις πιθανότητες.2. Βάζουμε κίνηση στη ζωή μας. Το περπάτημα με γρήγορο ρυθμό για μισή ώρα κάθε μέρα μειώνει τον κίνδυνο ανάπτυξης διαβήτη τύπου 2 κατά 30%, ενώ αποκομίζουμε και καρδιαγγειακά πλεονεκτήματα. Κάθε δύο ώρες που περνάμε βλέποντας τηλεόραση, αντί να κάνουμε κάτι πιο ενεργητικό, αυξάνουν τις πιθανότητες εμφάνισης διαβήτη κατά 20%, τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων κατά 15%, και πρόωρου θανάτου κατά 13%.3. Ρυθμίζουμε τη διατροφή μας. Επιλέγουμε προϊόντα από δημητριακά ολικής αλέσεως αντί για επεξεργασμένους υδατάνθρακες. Οι γυναίκες που κατά μέσο όρο καταναλώνουν δύο έως τρεις μερίδες δημητριακών ολικής αλέσεως ημερησίως είναι 30% λιγότερο πιθανό να αναπτύξουν διαβήτη τύπου 2.4. Αποφεύγουμε τα ζαχαρούχα ποτά. Προτιμάμε νερό, καφέ ή τσάι. Όπως τα επεξεργασμένα δημητριακά, τα ζαχαρούχα ποτά έχουν υψηλό γλυκαιμικό φορτίο και η κατανάλωσή τους συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο διαβήτη. Οι γυναίκες που πίνουν ένα ή περισσότερα ζαχαρούχα γλυκά ποτά την ημέρα έχουν 83% υψηλότερο κίνδυνο διαβήτη τύπου 2, σε σύγκριση με τις γυναίκες που πίνουν λιγότερο από ένα ζαχαρούχο ποτό τον μήνα.5. Προτιμάμε τροφές με τα ωφέλιμα Ω3 λιπαρά. Τα καλά λιπαρά, όπως τα πολυακόρεστα λίπη που βρίσκονται στα υγρά φυτικά έλαια, τους ξηρούς καρπούς και τους σπόρους, μπορούν να βοηθήσουν στην αποφυγή του διαβήτη τύπου 2. Τα trans-λιπαρά κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Για να γλιτώσουμε από τα κακά λίπη, αποφεύγουμε τις μαργαρίνες, τα συσκευασμένα ψημένα προϊόντα, τα τηγανητά τρόφιμα στα περισσότερα fast food και σε οποιοδήποτε προϊόν που αναφέρει στην ετικέτα "μερικώς υδρογονωμένο φυτικό έλαιο".6. Αποφεύγουμε την κατανάλωση κόκκινου κρέατος και επεξεργασμένου κρέατος. Αντ’ αυτού, αυξάνουμε στο διαιτολόγιό μας τα πουλερικά, το ψάρι, τους ξηρούς καρπούς και τα γαλακτοκομικά με χαμηλά λιπαρά. Σύμφωνα με έρευνες, ακόμα και η κατανάλωση μικρής ποσότητας κόκκινου κρέατος ή επεξεργασμένου κρέατος αυξάνει τον κίνδυνο διαβήτη.7. Προσπαθούμε να κόψουμε το κάπνισμα, αλλά όχι εντελώς το αλκοόλ. Οι καπνιστές έχουν περίπου 50% περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν διαβήτη από ό, τι οι μη καπνιστές. Από την άλλη, η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και διαβήτη τύπου 2. Εάν δεν πίνουμε αλκοόλ, δεν χρειάζεται να ξεκινήσουμε - μπορούμε να έχουμε τα ίδια οφέλη χάνοντας βάρος, ασκούμενοι περισσότερο και αλλάζοντας τη διατροφή μας.Η Αθηναϊκή Mediclinic και τα Medifirst Αλίμου και Αμαρουσίου προσφέρουν σε όλους προληπτικές εξετάσεις στην προνομιακή τιμή των 35€. Το check up απευθύνεται σε όσους:-Θέλουν να ελέγξουν αν πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη-Έχουν διαβήτη και θέλουν να ελέγξουν αν είναι καλά ρυθμισμένοι.Η προσφορά ισχύει από τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου. Το πακέτο των εξετάσεων περιλαμβάνει:Γενική Αίματος, Γενική Ούρων, Ουρία, Κρεατίνη, Σάκχαρο ορού νηστείας, Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη ΗΒΑ1 C, Τριγλυκερίδια, Χοληστερίνη, LDL, HDL• Για προγραμματισμό επίσκεψης, στο πλαίσιο της προσφοράς καλέστε:210647500021110549002109919222*Πηγή: Harvard T.H. Chan, School of Public Health (www.hsph.harvard.edu)