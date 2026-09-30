City Break στην Κωνσταντινούπολη: 48 ώρες ανάμεσα σε δύο ηπείρους
City Break στην Κωνσταντινούπολη: 48 ώρες ανάμεσα σε δύο ηπείρους
Από την Αθήνα στην Κωνσταντινούπολη για ένα διήμερο γεμάτο αξιοθέατα, γεύσεις και εικόνες ανάμεσα σε δύο ηπείρους.
Κάποιες πόλεις θέλεις πολύ να τις επισκεφθείς και να τις ανακαλύψεις. Η Κωνσταντινούπολη, όμως, ήταν για μένα κάτι διαφορετικό. Σαν να με περίμενε εκεί, υπομονετικά, μέχρι να έρθει επιτέλους η στιγμή να την επισκεφθώ.
Το παραδοσιακό μπαλίκ* εκμέκ το είχα ανακαλύψει στην Αθήνα, και η σκέψη ότι θα βρεθώ στην Πόλη όπου γεννήθηκε αυτή η συνταγή με έκανε να ανυπομονώ να δοκιμάσω κάθε εκδοχή του. Η ελληνική εκτέλεση ήταν, μέχρι τότε, άψογη για εμένα – είχε βάλει δύσκολα ακόμα και στους Τούρκους παρασκευαστές του, πλανόδιους και μη. Το μπαλίκ εκμέκ, λοιπόν, είναι ένα «σάντουιτς» με βασικό υλικό το ψάρι που ψαρεύουν οι ψαράδες στα στενά του Βοσπόρου, με κρεμμύδι, μαρούλι, χυμό λεμονιού και φυσικά μπαχαρικά: ψήνεται στα κάρβουνα (ή στην πλάκα) σαν φιλέτο και διπλώνεται μέσα σε ψωμάκι ή αραβική πίτα. Θα το βρεις να παρασκευάζεται σε μεγάλες ποσότητες στα στενά του Βοσπόρου, γύρω από τη Γέφυρα του Γαλατά. Αυτή η εικόνα ήταν σαν να την είχα ξαναζήσει.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Το παραδοσιακό μπαλίκ* εκμέκ το είχα ανακαλύψει στην Αθήνα, και η σκέψη ότι θα βρεθώ στην Πόλη όπου γεννήθηκε αυτή η συνταγή με έκανε να ανυπομονώ να δοκιμάσω κάθε εκδοχή του. Η ελληνική εκτέλεση ήταν, μέχρι τότε, άψογη για εμένα – είχε βάλει δύσκολα ακόμα και στους Τούρκους παρασκευαστές του, πλανόδιους και μη. Το μπαλίκ εκμέκ, λοιπόν, είναι ένα «σάντουιτς» με βασικό υλικό το ψάρι που ψαρεύουν οι ψαράδες στα στενά του Βοσπόρου, με κρεμμύδι, μαρούλι, χυμό λεμονιού και φυσικά μπαχαρικά: ψήνεται στα κάρβουνα (ή στην πλάκα) σαν φιλέτο και διπλώνεται μέσα σε ψωμάκι ή αραβική πίτα. Θα το βρεις να παρασκευάζεται σε μεγάλες ποσότητες στα στενά του Βοσπόρου, γύρω από τη Γέφυρα του Γαλατά. Αυτή η εικόνα ήταν σαν να την είχα ξαναζήσει.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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