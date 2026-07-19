Νέο Δελχί: Ταξίδι στη μητρόπολη των εντυπωσιακών μνημείων

Η ομορφιά κατοικεί σε κάθε γωνιά αυτής της μητρόπολης, αρκεί να την εξερευνήσετε. Θα δείτε μνημεία απαράμιλλης ομορφιάς και αρχιτεκτονικής αισθητικής να ξεμυτίζουν δίπλα σε φαρδείς δρόμους και ανάμεσα σε χώρους πρασίνου, μεγάλες πλατείες και υπαίθριες αγορές, στις οποίες ξετυλίγεται η καθημερινότητα των ντόπιων. Η γαστρονομία θα σας μείνει αξέχαστη και θα γεμίσει τη μνήμη σας με γεύσεις.Τα παραπάνω είναι ορισμένα από όσα συναντώνται στο Νέο Δελχί, τη σχεδιασμένη πρωτεύουσα που αναπτύχθηκε νότια του Παλαιού Δελχί. Παρόλο που η θεμελίωσή του συνδέεται με το 1911 και η νέα πρωτεύουσα εγκαινιάστηκε το 1931, το Νέο Δελχί έχει συνδεθεί με σημαντικά γεγονότα στην ιστορία της χώρας.