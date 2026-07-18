Η Κυλλήνη στην πιο συναρπαστική καλοκαιρινή της εκδοχή

Από τη μία, είναι η αίσθηση ότι τα παιδιά έχουν χώρο να παίξουν, να τρέξουν, να βουτήξουν στις πισίνες, να γελάσουν και να ζήσουν κάθε ημέρα σαν μικρή περιπέτεια. Από την άλλη, είναι η σιγουριά των γονιών ότι όλα είναι, ανά πάσα στιγμή, οργανωμένα και ασφαλή. Είναι η πολυτέλεια να μη χρειάζεται να σκέφτεστε συνεχώς τι θα κάνετε μετά, πού θα φάτε, πώς θα απασχοληθούν τα παιδιά, πότε θα ξεκουραστείτε λιγάκι κι εσείς. Και τελικά, είναι εκείνη η σπάνια ισορροπία στην οποία οι μικροί περνούν υπέροχα και οι μεγάλοι νιώθουν, επιτέλους, ότι κάνουν πραγματικές διακοπές. Αυτή είναι η μαγεία του φιλόξενου ελληνικού καλοκαιριού: τους χωράει όλους και έχει κάτι για τον καθένα.