Aνακαλύπτοντας την Οίτη με ποδήλατο, πεζοπορία και καλή παρέα
ΑΡΧΙΚΗ

Aνακαλύπτοντας την Οίτη με ποδήλατο, πεζοπορία και καλή παρέα

Ποδηλασία στα ελατοδάση της Οίτης και πεζοπορία έως τον περίφημο Σιδερένιο Θρόνο.

Aνακαλύπτοντας την Οίτη με ποδήλατο, πεζοπορία και καλή παρέα
Το πρωινό ξύπνημα ήταν νωρίτερο από τα προηγούμενα, αλλά καμωμένο με λαχτάρα. Πήραμε το πρωινό μας και ευθύς τα βήματά μας κινήθηκαν γρήγορα προς την εξώπορτα, έχοντας στον ώμο μας το σακίδιο με τα απαραίτητα, μαζί με τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την ποδηλατική και πεζοπορική διαδρομή, καθώς και «εφόδια».

Νερό, σνακ και φυσικοί χυμοί viva Way για μία ή περισσότερες στάσεις που θα κάνουμε, ώστε να μας δώσουν ενέργεια, φυσική τόνωση και ζωντάνια σε μια μέρα κατά την οποία θέλουμε να νιώσουμε πάλι παιδιά, εξερευνώντας την ομορφιά της φύσης.


Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης