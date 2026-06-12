Aνακαλύπτοντας την Οίτη με ποδήλατο, πεζοπορία και καλή παρέα
Aνακαλύπτοντας την Οίτη με ποδήλατο, πεζοπορία και καλή παρέα
Ποδηλασία στα ελατοδάση της Οίτης και πεζοπορία έως τον περίφημο Σιδερένιο Θρόνο.
Το πρωινό ξύπνημα ήταν νωρίτερο από τα προηγούμενα, αλλά καμωμένο με λαχτάρα. Πήραμε το πρωινό μας και ευθύς τα βήματά μας κινήθηκαν γρήγορα προς την εξώπορτα, έχοντας στον ώμο μας το σακίδιο με τα απαραίτητα, μαζί με τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την ποδηλατική και πεζοπορική διαδρομή, καθώς και «εφόδια».
Νερό, σνακ και φυσικοί χυμοί viva Way για μία ή περισσότερες στάσεις που θα κάνουμε, ώστε να μας δώσουν ενέργεια, φυσική τόνωση και ζωντάνια σε μια μέρα κατά την οποία θέλουμε να νιώσουμε πάλι παιδιά, εξερευνώντας την ομορφιά της φύσης.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Νερό, σνακ και φυσικοί χυμοί viva Way για μία ή περισσότερες στάσεις που θα κάνουμε, ώστε να μας δώσουν ενέργεια, φυσική τόνωση και ζωντάνια σε μια μέρα κατά την οποία θέλουμε να νιώσουμε πάλι παιδιά, εξερευνώντας την ομορφιά της φύσης.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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