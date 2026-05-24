Ένας πλήρης οδηγός για την Κάρπαθο, το γαλήνιο νησί των Δωδεκανήσων

Ψηλές βουνοκορφές, απότομοι γκρεμοί και χωριά που το να τα χαρακτηρίσει κανείς απλώς «παραδοσιακά» είναι μάλλον άδικο. Στα χωριά της Καρπάθου, η παράδοση είναι παρούσα στην καθημερινότητα· το βλέπει κανείς στα τραπέζια, στον τρόπο που είναι φτιαγμένα και διακοσμημένα τα σπίτια, στην ευλάβεια με την οποία τηρούνται τα έθιμα στα πανηγύρια και τις κοινωνικές εκδηλώσεις.

Από την άλλη πλευρά, η Κάρπαθος είναι προικισμένη με μερικές από τις ωραιότερες παραλίες του Αιγαίου, με το επιπλέον πλεονέκτημα ότι εδώ δεν έχει εμφανιστεί ακόμα ο μαζικός τουρισμός. Επιπλέον, το φυσικό περιβάλλον, που αποτελεί βιότοπο για πολλά είδη πουλιών και φυτών της ανατολικής Μεσογείου και δεν έχει αλλοιωθεί από την ανθρώπινη δραστηριότητα, καθιστά την Κάρπαθο έναν εξαιρετικό οικοτουριστικό προορισμό.