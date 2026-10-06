Γιατί αξίζει να ταξιδέψετε στις Πρέσπες τον Οκτώβριο
Γιατί αξίζει να ταξιδέψετε στις Πρέσπες τον Οκτώβριο
Από τη γη και τη λίμνη, στο τραπέζι, στην τέχνη και στη δημιουργία.
Φασόλια, πιπεριές, μανιτάρια, παραδοσιακές πίτες και ένα μεγάλο κοινό τραπέζι, όπου κάτοικοι και ταξιδιώτες θα καθίσουν μαζί. Στις Πρέσπες, η γνωριμία με τον τόπο περνά μέσα από τις πρώτες ύλες του, τις συνταγές που διατηρούνται στα σπίτια και τους ανθρώπους που καλλιεργούν τη γη. Αυτή η σχέση βρίσκεται στο επίκεντρο της διοργάνωσης «Γεύσεις Πρεσπών», η οποία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί από τις 24 έως τις 26 Οκτωβρίου στον Λαιμό, συνδυάζοντας τη γαστρονομία με την τέχνη και την καθημερινή ζωή της περιοχής. Κεντρική ιδέα της διοργάνωσης είναι: «Από τη γη και τη λίμνη, στο τραπέζι, στην τέχνη και στη δημιουργία».
Για όσους αναζητούν μια αφορμή να ταξιδέψουν στην περιοχή το φθινόπωρο, το τριήμερο δίνει έναν συγκεκριμένο προσανατολισμό στην επίσκεψη, γνωριμία με τα προϊόντα, συμμετοχή στην παρασκευή τους και επαφή με τους ανθρώπους πίσω από αυτά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαγειρικά και καλλιτεχνικά εργαστήρια, γευσιγνωσίες, μουσική και επισκέψεις σε χώρους παραγωγής, με δράσεις για ενήλικες, παιδιά και οικογένειες.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Για όσους αναζητούν μια αφορμή να ταξιδέψουν στην περιοχή το φθινόπωρο, το τριήμερο δίνει έναν συγκεκριμένο προσανατολισμό στην επίσκεψη, γνωριμία με τα προϊόντα, συμμετοχή στην παρασκευή τους και επαφή με τους ανθρώπους πίσω από αυτά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαγειρικά και καλλιτεχνικά εργαστήρια, γευσιγνωσίες, μουσική και επισκέψεις σε χώρους παραγωγής, με δράσεις για ενήλικες, παιδιά και οικογένειες.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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