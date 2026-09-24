Πώς οι ξενοδόχοι θα δίνουν εργασία σε γυναίκες θύματα βίας και διακρίσεων
Πώς οι ξενοδόχοι θα δίνουν εργασία σε γυναίκες θύματα βίας και διακρίσεων
Ανανέωση Μνημονίου Συνεργασίας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων και το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ανανέωσαν και επέκτειναν τη συνεργασία τους για επανένταξη στην αγορά εργασίας γυναικών που πλήττονται από την έμφυλη βία και τις διακρίσεις. Τη νέα διετή συμφωνία συνυπογράφουν η Υφυπουργός για θέματα Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Έλενα Ράπτη και ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων κ. Γιάννης Χατζής.
Ειδικότερα επίκεντρο της πρωτοβουλίας βρίσκεται για πρώτη φορά, μια πραγματική ευκαιρία επανένταξης στην αγορά εργασίας για τις γυναίκες που πλήττονται από την έμφυλη βία και τις διακρίσεις, μέσα από το εκτεταμένο δίκτυο 55 Ενώσεων-Μελών της Ομοσπονδίας και 6.500 ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται πανελλαδικά.
Το Υπουργείο προγραμματίζει να υποστηρίξει, σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς και την Ομοσπονδία, στοχευμένες δράσεις εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης για γυναίκες θύματα έμφυλης βίας ή και πολλαπλών διακρίσεων, με σκοπό την ομαλή κοινωνική και οικονομική τους επανένταξη. Στη συνέχεια θα παρέχεται συστηματική υποστήριξη για την αναζήτηση και εύρεση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της διασύνδεσής τους με επιχειρήσεις του ξενοδοχειακού κλάδου με απόλυτο σεβασμό στην ιδιωτικότητα, την ασφάλεια και τις ιδιαίτερες ανάγκες των ωφελούμενων γυναικών.
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