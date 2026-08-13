Πειραιάς: Από λιμάνι διέλευσης σε προορισμό για σύντομες αποδράσεις στην πόλη
Πειραιάς: Από λιμάνι διέλευσης σε προορισμό για σύντομες αποδράσεις στην πόλη
Ο Πειραιάς επιχειρεί να μετατρέψει το πλεονέκτημα του μεγάλου λιμανιού σε αστική ταξιδιωτική εμπειρία.
Για δεκαετίες, για ένα μεγάλο μέρος των ταξιδιωτών ο Πειραιάς ήταν κυρίως το σημείο από όπου ξεκινούσε το ταξίδι προς τα νησιά ή μια κρουαζιέρα. Η εικόνα αυτή, όμως, αλλάζει σταδιακά, καθώς η πόλη αποκτά περισσότερους λόγους για να μείνει κανείς. Νέες ξενοδοχειακές μονάδες, αναβαθμισμένο παραλιακό μέτωπο, καλύτερες συγκοινωνίες, νέους πολιτιστικούς πόλους, γαστρονομία και γειτονιές που μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας ολοκληρωμένης αστικής εμπειρίας.
Η συγκυρία είναι ευνοϊκή. Ο τουρισμός πόλης εξελίσσεται σε έναν από τους πλέον δυναμικούς τομείς της διεθνούς τουριστικής αγοράς, καθώς αυξάνεται η ζήτηση για σύντομες αποδράσεις, πολιτιστικές εμπειρίες και ταξίδια που πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, οι σύντομες αποδράσεις πόλης αντιστοιχούν πλέον στο 19,7% των δραστηριοτήτων των εισερχόμενων τουριστών στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας ότι το συγκεκριμένο είδος ταξιδιού δεν περιορίζεται στη θερινή περίοδο. Για τον Πειραιά, το στοίχημα είναι να μετατραπεί από «πύλη» σε αυτόνομο αστικό προορισμό διαμονής.
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