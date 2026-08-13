Δεκαπενταύγουστος στην Πάρο, 6 μονές με φόντο το κυκλαδίτικο τοπίο
Δεκαπενταύγουστος στην Πάρο, 6 μονές με φόντο το κυκλαδίτικο τοπίο
Μοναδικές εκκλησίες στην Πάρο, με ιστορία χρόνων και έντονη την κατανυκτική ατμόσφαιρα.
Η Πάρος είναι ένα από τα δημοφιλέστερα νησιά της Ελλάδας χάρη στις πανέμορφες παραλίες της, το πλήθος δραστηριοτήτων και αξιοθέατων που προσφέρει αλλά και τις ιδιαίτερες εκκλησίες της. Βρίσκονται μια ανάσα από τη θάλασσα και σαγηνεύουν με την ομορφιά τους όσους τις επισκέπτονται.
Παναγία Μυρτιδιώτισσα, Πάρος
Ένα από τα πιο φημισμένα μοναστήρια της Πάρου, η Παναγία Μυρτιδιώτισσα Θαψανών είναι μία γυναικεία μονή που χτίστηκε το 1936, και βρίσκεται νοτιοανατολικά της Παροικιάς, κοντά στο βουνό των Αγίων Πάντων. Χτίστηκε από τον πατέρα Φιλόθεο Ζερβάκο στα απομεινάρια της Μονής του 16ου αιώνα, η οποία είχε ανασκευαστεί το 1670. Σήμερα, είναι ένα εντελώς νέο μοναστήρι, συμπεριλαμβανομένου του καθολικού και των κατοικιών. Οι μοναχές, που διακονούν στις μέρες μας τη μονή, απασχολούνται με την αγιογραφία και διάφορες χειροτεχνίες. Το μοναστήρι τιμά την Υπαπαντή του Ιησού (2 Φεβρουαρίου), την Παναγία Μυρτιδιώτισσα (24 Σεπτεμβρίου) και την επέτειο της ταφής του πατέρα Φιλοθέου (8 Μαΐου) με εορταστικές εκδηλώσεις. Η κοινότητα επιδίδεται σε θρησκευτικές τελετές και καλλιτεχνικές αναζητήσεις, διατηρώντας μια κληρονομιά που έχει τις ρίζες της στην πνευματική καθοδήγηση και τη χειροτεχνία.
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