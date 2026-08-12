«Μέσα σε λίγη ώρα είχε στηθεί ένα αυθόρμητο γλέντι κάτω από τα αστέρια»: Οι Γιαγκίνηδες γράφουν για την Αντίπαρο
«Μέσα σε λίγη ώρα είχε στηθεί ένα αυθόρμητο γλέντι κάτω από τα αστέρια»: Οι Γιαγκίνηδες γράφουν για την Αντίπαρο
«Σε αυτό το νησί γίνονται όλοι μια παρέα».
Αν μας ζητούσαν να διαλέξουμε ένα μόνο νησί για το καλοκαίρι, δεν θα χρειαζόμασταν πολύ χρόνο για να απαντήσουμε. Μπορεί αλλού οι παραλίες να είναι μεγαλύτερες, η νυχτερινή ζωή πιο έντονη ή οι επιλογές περισσότερες. Για εμάς, όμως, η απάντηση παραμένει η ίδια: Αντίπαρος.
H Αντίπαρος σε κάνει να χαλαρώνεις από την πρώτη στιγμή που κατεβαίνεις από το καράβι. Μικρή όσο πρέπει για να γίνει δική σου αλλά με τόσες όμορφες γωνιές που κάθε μέρα ανακαλύπτεις κάτι καινούργιο. Τα λευκά σοκάκια της Χώρας, οι καταγάλανες παραλίες και η ανεπιτήδευτη κυκλαδίτικη ομορφιά της είναι αρκετά για να αρχίσεις πολύ γρήγορα να σκέφτεσαι ότι θα παρατείνεις την παραμονή σου.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
H Αντίπαρος σε κάνει να χαλαρώνεις από την πρώτη στιγμή που κατεβαίνεις από το καράβι. Μικρή όσο πρέπει για να γίνει δική σου αλλά με τόσες όμορφες γωνιές που κάθε μέρα ανακαλύπτεις κάτι καινούργιο. Τα λευκά σοκάκια της Χώρας, οι καταγάλανες παραλίες και η ανεπιτήδευτη κυκλαδίτικη ομορφιά της είναι αρκετά για να αρχίσεις πολύ γρήγορα να σκέφτεσαι ότι θα παρατείνεις την παραμονή σου.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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