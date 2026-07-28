City Break στη Βαρσοβία: Πραγματοποιώντας ένα οικονομικό ταξίδι στην πολωνική πρωτεύουσα
City Break στη Βαρσοβία: Πραγματοποιώντας ένα οικονομικό ταξίδι στην πολωνική πρωτεύουσα
Η ιδανική city break απόδραση με σύμμαχο την Travellers Prepaid
Απλωμένη στις όχθες του Βιστούλα, στην πεδιάδα της Μασοβίας, η Βαρσοβία ισορροπεί ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν με τρόπο σχεδόν συγκινητικό. Το ιστορικό της κέντρο καταστράφηκε κατά περίπου 85% στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και ανοικοδομήθηκε μεταπολεμικά, για να στέκεται σήμερα περήφανο, σύγχρονο και απροσδόκητα ρομαντικό.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα