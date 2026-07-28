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City Break στη Βαρσοβία: Πραγματοποιώντας ένα οικονομικό ταξίδι στην πολωνική πρωτεύουσα
TRAVEL.GR

City Break στη Βαρσοβία: Πραγματοποιώντας ένα οικονομικό ταξίδι στην πολωνική πρωτεύουσα

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City Break στη Βαρσοβία: Πραγματοποιώντας ένα οικονομικό ταξίδι στην πολωνική πρωτεύουσα
Απλωμένη στις όχθες του Βιστούλα, στην πεδιάδα της Μασοβίας, η Βαρσοβία ισορροπεί ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν με τρόπο σχεδόν συγκινητικό. Το ιστορικό της κέντρο καταστράφηκε κατά περίπου 85% στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και ανοικοδομήθηκε μεταπολεμικά, για να στέκεται σήμερα περήφανο, σύγχρονο και απροσδόκητα ρομαντικό.

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