Μειωμένες οι ελλείψεις θέσεων εργασίας στον ξενοδοχειακό κλάδο
Μειωμένες οι ελλείψεις θέσεων εργασίας στον ξενοδοχειακό κλάδο
Το ποσοστό ελλείψεων το 2025 ανήλθε σε 14% που είναι το χαμηλότερο της τελευταίας 5ετίας.
Μειούμενες βαίνουν την τελευταία 5ετία, οι ελλείψεις θέσεων εργασίας στον ξενοδοχειακό κλάδο, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων.
Ειδικότερα, ο κλάδος της φιλοξενίας απορρόφησε το 2025, 226.881 εργαζόμενους, παρουσιάζοντας σταθερή αύξηση σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως σημαντικό ποσοστό διοικητικών θέσεων, αισθητά υψηλότερο σε σύγκριση με άλλους κλάδους, καλύφθηκαν από γυναίκες, στοιχείο που αναδεικνύει τη σημαντική συμβολή του τουρισμού στην ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και ηγεσίας. Συνολικά οι ελλείψεις προσωπικού κατά την περυσινή σεζόν έφτασαν σε 36.145 εργαζόμενους. Το ποσοστό ελλείψεων ανήλθε σε 14% που είναι το χαμηλότερο της τελευταίας 5ετίας.
Τα σχετικά στοιχεία παρουσίασε η διοίκηση του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, σε Συνέντευξη Τύπου Κατά την εισαγωγική της τοποθέτηση, η Πρόεδρος του ΙΤΕΠ, κ. Χριστίνα Τετράδη, αναφέρθηκε στο όραμα του Ινστιτούτου, που επικεντρώνεται στην ανάγκη ο σχεδιασμός της εθνικής στρατηγικής για τον ελληνικό τουρισμό να βασίζεται πάνω στα γερά θεμέλια της τεκμηριωμένης γνώσης.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ειδικότερα, ο κλάδος της φιλοξενίας απορρόφησε το 2025, 226.881 εργαζόμενους, παρουσιάζοντας σταθερή αύξηση σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως σημαντικό ποσοστό διοικητικών θέσεων, αισθητά υψηλότερο σε σύγκριση με άλλους κλάδους, καλύφθηκαν από γυναίκες, στοιχείο που αναδεικνύει τη σημαντική συμβολή του τουρισμού στην ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και ηγεσίας. Συνολικά οι ελλείψεις προσωπικού κατά την περυσινή σεζόν έφτασαν σε 36.145 εργαζόμενους. Το ποσοστό ελλείψεων ανήλθε σε 14% που είναι το χαμηλότερο της τελευταίας 5ετίας.
Τα σχετικά στοιχεία παρουσίασε η διοίκηση του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, σε Συνέντευξη Τύπου Κατά την εισαγωγική της τοποθέτηση, η Πρόεδρος του ΙΤΕΠ, κ. Χριστίνα Τετράδη, αναφέρθηκε στο όραμα του Ινστιτούτου, που επικεντρώνεται στην ανάγκη ο σχεδιασμός της εθνικής στρατηγικής για τον ελληνικό τουρισμό να βασίζεται πάνω στα γερά θεμέλια της τεκμηριωμένης γνώσης.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα