Η «Τραβιάτα» επιστρέφει στην Εθνική Λυρική Σκηνή

Είκοσι πέντε χρόνια μετά την πρώτη παρουσίασή της στο Θέατρο «Ολύμπια» και σε συνέχεια της επιτυχημένης περιοδείας της σε Κίνα και Θεσσαλονίκη, η όπερα «Τραβιάτα» του Τζουζέππε Βέρντι σε σκηνοθεσία, σκηνικά, κοστούμια και φωτισμούς Νίκου Σ. Πετρόπουλου, επιστρέφει στην Εθνική Λυρική Σκηνή, σε αναβίωση σκηνοθεσίας Ίωνα Κεσούλη και αναβίωση φωτισμών Χρήστου Τζιόγκα.

Η ιστορική παραγωγή, η οποία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Αίθουσα «Σταύρος Νιάρχος» της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, στο ΚΠΙΣΝ, είναι μεν αυτή με την οποία η ΕΛΣ αποχαιρετά την καλλιτεχνική περίοδο 2025/26, αλλά και αυτή με την οποία εγκαινιάζεται μια νέα εποχή με καλοκαιρινές παραστάσεις όπερας στις ιδανικές συνθήκες μιας κλιματιζόμενης αίθουσας. Κάνει πρεμιέρα στις 18 Ιουλίου και συνεχίζεται για ακόμα επτά παραστάσεις, έως τις 30 Ιουλίου, ταξιδεύοντας το κοινό στο Παρίσι του 19ου αιώνα όπου εκτυλίσσεται η υπόθεση. Κεντρικό πρόσωπο η διάσημη εταίρα της παρισινής κοινωνίας, Βιολέττα Βαλερύ, η οποία συνάπτει σχέση με τον νεαρό άνδρα Αλφρέντο Ζερμόν, προκαλώντας την αντίδραση της οικογένειάς του με αποτέλεσμα τον αναγκαστικό χωρισμό και την εν τέλει επανένωσή τους πριν από τον θάνατο της Βαλερύ.

Παρόλο που η πρεμιέρα της «Τραβιάτα», το 1853, στη Βενετία, «ήταν ένα φιάσκο» όπως είχε σημειώσει ο Βέρντι στον εκδότη του, στην εποχή μας, ενάμιση αιώνα αργότερα συγκαταλέγεται στα πλέον αγαπημένα του παγκόσμιου λυρικού ρεπερτορίου, και όχι άδικα. Βασισμένη στο θεατρικό έργο «Η κυρία με τις καμέλιες» του Αλέξανδρου Δουμά υιού, σκιαγραφεί ένα λεπτομερές και σπαρακτικό γυναικείο πορτραίτο στην ιστορία της όπερας, με μουσική γραφή που εξελίσσεται διαρκώς σε άμεση συνάρτηση με τον εσωτερικό κόσμο και τις ψυχικές μεταπτώσεις της Βιολέττας.



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