Αποστολή στα Βόρεια Άγραφα: Επίσκεψη στην Παναγία της Σπηλιάς
Αποστολή στα Βόρεια Άγραφα: Επίσκεψη στην Παναγία της Σπηλιάς
Στην καρδιά της Αργιθέας, η Μονή Σπηλιάς στέκει πάνω από το φαράγγι, ενώνοντας πίστη, ιστορία και άγρια ομορφιά.
Η Αργιθέα κρύβει δύο εικόνες που δεν ξεχνά εύκολα ο επισκέπτης. Από τη μία είναι η λίμνη που δημιουργήθηκε από μία κατολίσθηση και από την άλλη ένα μοναστήρι που στέκεται πάνω σε έναν βράχο. Η Βασιλική Κοϊμτζίδου, η οποία οργανώνει εδώ και χρόνια εναλλακτικές δραστηριότητες στην Αργιθέα, ξέρει πού να σε στείλει πρώτα. Αφού λοιπόν πήγαμε πρώτα στη λίμνη, μετά ήρθε και η σειρά του μοναστηριού.
Μετά τη Στεφανιάδα, ο δρόμος ανηφορίζει. Οι στροφές πολλαπλασιάζονται, τα έλατα πυκνώνουν και κάποια στιγμή ο ασφαλτόδρομος σε φέρνει μπροστά σε κάτι που δεν περιμένεις.
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