Επισκεφθήκαμε την blockbuster έκθεση «Queen Elizabeth II: Her Life in Style» στο Λονδίνο
Επισκεφθήκαμε την blockbuster έκθεση «Queen Elizabeth II: Her Life in Style» στο Λονδίνο
Με εκθαμβωτικά κομμάτια της βασιλικής γκαρνταρόμπας, η έκθεση ρίχνει φως στην εξέλιξη του στιλ της μακροβιότερης μονάρχη της Βρετανίας.
Φτάνοντας στο Λονδίνο την τελευταία μέρα του Ιουνίου, βρήκαμε τη βρετανική πρωτεύουσα σε καλοκαιρινό αναβρασμό. Όχι μόνο λόγω του καύσωνα που επί δέκα μέρες εκτόξευε τη θερμοκρασία σε επίπεδα ρεκόρ, αλλά και λόγω των πολυάριθμων καλλιτεχνικών δρώμενων που κάθε χρόνο αυτή την εποχή δίνουν εξαιρετικούς επιπλέον λόγους για να βρεθεί κανείς στο ούτως ή άλλο συναρπαστικό και γεμάτο εκπλήξεις Λονδίνο. Από τη μια, καθιερωμένοι επίσημοι εορτασμοί όπως τα γενέθλια του Βρετανού μονάρχη που γιορτάζονται παραδοσιακά εντός του Ιουνίου, από την άλλη αθλητικές διοργανώσεις διεθνούς κύρους όπως το τουρνουά του Wimbledon ή οι ιππικοί αγώνες του Royal Ascot.
Αφενός, οι συναυλίες ηχηρών ονομάτων της μουσικής -το ρεκόρ εμφανίσεων του Harry Styles στο στάδιο Wembley, η επανεμφάνιση των Take That που απέσπασαν εξαιρετικές κριτικές, η υπαίθρια εμφάνιση των θρυλικών Duran Duran που έφεραν κοσμοπλημμύρα στο Hyde Park, τα εκρηκτικά live των Metallica, κι αφετέρου, πολιτιστικά events και περιοδικές εκθέσεις που συγκεντρώνουν χιλιάδες φιλότεχνους και μη: από την αναδρομική έκθεση του Whistler στην πινακοθήκη Tate και τα επιδραστικά έργα της Tracey Emin -μια ακόμη εντυπωσιακή φετινή έκθεση από την Tate Modern ως τα μπαρόκ αριστουργήματα του Zurbarán στην National Gallery, κι από τις εμπνευσμένες, υπέρκομψες δημιουργίες της Elsa Schiaparelli στον «ναό» των διακοσμητικών τεχνών, a.k.a. V&A Museum, ως την έκθεση με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση της εκλιπούσης βασίλισσας Ελισάβετ Β΄, που παρουσιάζοντας μια σπάνια συλλογή από απαστράπτοντα ενδύματά της, σημείωσε τέτοια επιτυχία που πήρε παράταση για έξι επιπλέον μήνες.
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Αφενός, οι συναυλίες ηχηρών ονομάτων της μουσικής -το ρεκόρ εμφανίσεων του Harry Styles στο στάδιο Wembley, η επανεμφάνιση των Take That που απέσπασαν εξαιρετικές κριτικές, η υπαίθρια εμφάνιση των θρυλικών Duran Duran που έφεραν κοσμοπλημμύρα στο Hyde Park, τα εκρηκτικά live των Metallica, κι αφετέρου, πολιτιστικά events και περιοδικές εκθέσεις που συγκεντρώνουν χιλιάδες φιλότεχνους και μη: από την αναδρομική έκθεση του Whistler στην πινακοθήκη Tate και τα επιδραστικά έργα της Tracey Emin -μια ακόμη εντυπωσιακή φετινή έκθεση από την Tate Modern ως τα μπαρόκ αριστουργήματα του Zurbarán στην National Gallery, κι από τις εμπνευσμένες, υπέρκομψες δημιουργίες της Elsa Schiaparelli στον «ναό» των διακοσμητικών τεχνών, a.k.a. V&A Museum, ως την έκθεση με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση της εκλιπούσης βασίλισσας Ελισάβετ Β΄, που παρουσιάζοντας μια σπάνια συλλογή από απαστράπτοντα ενδύματά της, σημείωσε τέτοια επιτυχία που πήρε παράταση για έξι επιπλέον μήνες.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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