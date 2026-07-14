5 ελληνικά νησιά για ήσυχες διακοπές- Ξεγνοιασιά και μπάνιο σε κρυστάλλινα νερά
TRAVEL.GR

5 ελληνικά νησιά για ήσυχες διακοπές- Ξεγνοιασιά και μπάνιο σε κρυστάλλινα νερά

Νησιά, όχι τόσο κοσμοπολίτικα, που ξεχωρίζουν με την φυσική τους ομορφιά, τα κρυστάλλινα νερά και τα αξιοθέατά τους

5 ελληνικά νησιά για ήσυχες διακοπές- Ξεγνοιασιά και μπάνιο σε κρυστάλλινα νερά
Για κάποιους, διακοπές σημαίνει διασκέδαση μέχρι το πρωί και για άλλους, ξεγνοιασιά και απόλυτη ξεκούραση. Για την δεύτερη κατηγορία ταξιδιωτών που θέλει να απολαύσει καλοκαιρινές διακοπές σε νησί, χωρίς αυτό να συνεπάγεται ορδές κόσμου να κατακλύζουν σοκάκια και παραλίες, προτείνουμε 5 νησιά στα οποία μπορούν να βιώσουν την αληθινή έννοια της λέξεων ανεμελιά και χαλάρωση.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.travel.gr/best-of/5-ellinika-nisia-gia-isyches-diakopes-xe/
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης