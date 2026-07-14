5 ελληνικά νησιά για ήσυχες διακοπές- Ξεγνοιασιά και μπάνιο σε κρυστάλλινα νερά

Νησιά, όχι τόσο κοσμοπολίτικα, που ξεχωρίζουν με την φυσική τους ομορφιά, τα κρυστάλλινα νερά και τα αξιοθέατά τους

Για κάποιους, διακοπές σημαίνει διασκέδαση μέχρι το πρωί και για άλλους, ξεγνοιασιά και απόλυτη ξεκούραση. Για την δεύτερη κατηγορία ταξιδιωτών που θέλει να απολαύσει καλοκαιρινές διακοπές σε νησί, χωρίς αυτό να συνεπάγεται ορδές κόσμου να κατακλύζουν σοκάκια και παραλίες, προτείνουμε 5 νησιά στα οποία μπορούν να βιώσουν την αληθινή έννοια της λέξεων ανεμελιά και χαλάρωση.



Διαβάστε περισσότερα: https://www.travel.gr/best-of/5-ellinika-nisia-gia-isyches-diakopes-xe/

14.07.2026, 09:18