Τι αξίζει να ελέγξουμε στο αυτοκίνητο πριν από το επόμενο road trip

Είτε πρόκειται για ολιγοήμερη απόδραση είτε για τις καλοκαιρινές διακοπές, το αυτοκίνητο πρέπει να έχει περάσει τον απαραίτητο έλεγχο.