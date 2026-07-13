Σε τροχιά συνδυαστικής αξιοποίησης 3 ιαματικές πηγές στη Λέσβο
Σε τροχιά συνδυαστικής αξιοποίησης 3 ιαματικές πηγές στη Λέσβο
Πρόκειται για τις ιαματικές πηγές Πολιχνίτου, Ευθαλούς και Λισβορίου.
Τη συνδυαστική αξιοποίηση 3 ιαματικών πηγών θα επιδιώξει ο Δήμος Δυτικής Λέσβου με την εκμίσθωση τους σε ιδιώτες επενδυτές. Πρόκειται για τις ιαματικές πηγές Πολιχνίτου, Ευθαλούς και Λισβορίου οι οποίες διαθέτουν διαφορετικά χωρικά, λειτουργικά και εμπειρικά χαρακτηριστικά. Ήδη ο Δήμος έχει εγκρίνει τις οικονομικοτεχνικές μελέτες των επενδυτικών σχεδίων για την αξιοποίηση των πηγών.
Η κατεύθυνση που αποτυπώνεται στις μελέτες δεν αφορά τη δημιουργία τριών όμοιων λουτρικών εγκαταστάσεων. Αντίθετα, προτείνεται κάθε πηγή να αναπτύξει τον δικό της χαρακτήρα, με βάση τη θέση της, το τοπίο που τη περιβάλλει και τις δυνατότητες της ευρύτερης περιοχής, ενώ παράλληλα να ενταχθούν όλες σε ένα κοινό δίκτυο θερμαλισμού, λουτροθεραπείας και ήπιας ευεξίας.
Η λογική είναι οι τρεις χώροι να λειτουργήσουν ως διαφορετικές στάσεις μιας διαδρομής στη Δυτική Λέσβο. Η κάθε πηγή θα μπορεί να έχει διαφορετικό επενδυτή, διαφορετική εμπορική πολιτική και ξεχωριστή λειτουργική ταυτότητα, χωρίς αυτό να εμποδίζει την κοινή προβολή τους και τη συνεργασία τους ως μέρος ενός ευρύτερου ιαματικού προϊόντος.
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