Από την Κνωσό ως τις Αρχάνες: Η Κρήτη ενισχύει την παρουσία της στην ιταλική αγορά
Από την Κνωσό ως τις Αρχάνες: Η Κρήτη ενισχύει την παρουσία της στην ιταλική αγορά
Στόχος η ανάδειξη του πολιτιστικού, γαστρονομικού και φυσικού πλούτου του νησιού.
Η ανάδειξη του πολιτιστικού, γαστρονομικού και φυσικού πλούτου της Κρήτης στο ιταλικό κοινό, αποτέλεσε την κεντρική στόχευση δημοσιογραφικού ταξιδιού που διοργάνωσε για τέσσερις δημοσιογράφους η Υπηρεσία ΕΟΤ Ιταλίας.
Το ταξίδι υλοποιήθηκε μαζί με την αεροπορική εταιρεία easyJet, με την οποία η ΕΟΤ Ιταλίας διατηρεί στρατηγική συνεργασία με σκοπό την περαιτέρω αύξηση των αφίξεων Ιταλών ταξιδιωτών στην Κρήτη. Στην ιταλική αποστολή, που ταξίδεψε στο Ηράκλειο με την απευθείας πτήση της easyJet από το Μιλάνο, συμμετείχαν οι δημοσιογράφοι Francesca Pace από το περιοδικό Latitudes, Micol Rossi από το τουριστικό περιοδικό Travel Quotidiano, Alessio Caprodossi από το περιοδικό Esquire και Corinna Agostoni από τον ραδιοφωνικό σταθμό Radio Popolare. Την αποστολή συνόδευσαν ο senior PR και Public Affairs manager South Europe της easyJet, Matteo Finotto, και η Antonella Papanicola από την Υπηρεσία ΕΟΤ Ιταλίας.
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