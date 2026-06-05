Τα dos και don’ts των υπαίθριων αγορών του Λονδίνου
Τα dos και don’ts των υπαίθριων αγορών του Λονδίνου
Πώς το κυνήγι μοναδικών κομματιών και οι αγορές μικρών θησαυρών, θα γίνουν ακόμη πιο συναρπαστικές εμπειρίες
Τις έχουμε δει σε ρόλο σκηνικού σε πασίγνωστες κινηματογραφικές ταινίες – είτε με την πραγματική τους, ζωηρή κα πολυσυλλεκτική ατμόσφαιρα – από το «Μια βραδιά στο Notting Hill» ως το «Ημερολόγιο της Bridget Jones»-, είτε σαν ιδανική αποτύπωση μιας εξωπραγματικής σεναριακής ιδέας, όπως στο φιλμ «Harry Potter και η φιλοσοφική λίθος». Έχουμε δει τους δρόμους τους πλημμυρισμένους από μαγεμένους τουρίστες, που δεν ξέρουν που να πρωτοκοιτάξουν.
Έχουμε δει τους πάγκους τους γεμάτους δελεαστικά vintage κομμάτια, πρωτότυπα αντικείμενα και έθνικ λιχουδιές, που σε κάνουν να σαστίζεις και να χάνεις την αίσθηση του χρόνου. Οι υπαίθριες αγορές του Λονδίνου είναι ένα συναρπαστικό κεφάλαιο από μόνες τους. Όχι μόνο στον τομέα του shopping, αλλά και ως ξεχωριστά αξιοθέατα που συχνά συνιστούν εμπειρίες για όλες τις αισθήσεις. Μια μοναδική ευκαιρία να αναμιχθείτε με τους Λονδρέζους, να ακούσετε υπαίθριους μουσικούς, να γνωρίσετε από πρώτο χέρι τη street κουλτούρα μιας παλλόμενης μητρόπολης και κυρίως να ξετρυπώσετε κομμάτια μοναδικά, συχνά δυσεύρετα και συλλεκτικά, και σε πολλές περιπτώσεις αρκετά οικονομικά.
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Έχουμε δει τους πάγκους τους γεμάτους δελεαστικά vintage κομμάτια, πρωτότυπα αντικείμενα και έθνικ λιχουδιές, που σε κάνουν να σαστίζεις και να χάνεις την αίσθηση του χρόνου. Οι υπαίθριες αγορές του Λονδίνου είναι ένα συναρπαστικό κεφάλαιο από μόνες τους. Όχι μόνο στον τομέα του shopping, αλλά και ως ξεχωριστά αξιοθέατα που συχνά συνιστούν εμπειρίες για όλες τις αισθήσεις. Μια μοναδική ευκαιρία να αναμιχθείτε με τους Λονδρέζους, να ακούσετε υπαίθριους μουσικούς, να γνωρίσετε από πρώτο χέρι τη street κουλτούρα μιας παλλόμενης μητρόπολης και κυρίως να ξετρυπώσετε κομμάτια μοναδικά, συχνά δυσεύρετα και συλλεκτικά, και σε πολλές περιπτώσεις αρκετά οικονομικά.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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