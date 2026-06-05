Ταξίδι στη Γιανγκόν και το Μαντελέι της Μιανμάρ
Ταξίδι στη Γιανγκόν και το Μαντελέι της Μιανμάρ
Γνωρίστε δύο πόλεις της Μιανμάρ, παρακολουθήστε βουδιστικές τελετές σε ιερά και δείτε τα εργαστήρια όπου κατεργάζονται τον βιρμανικό νεφρίτη.
Ταξιδεύοντας από την Ινδία προς την Ευρώπη το 1889 ο διάσημος Βρετανός συγγραφέας, ποιητής και δημοσιογράφος Rudyard Kipling ήρθε σε επαφή με την, τότε βρετανική, Βιρμανία. Αργότερα, στο ταξιδιωτικό του έργο From Sea to Sea έγραψε: «Αυτή είναι η Βιρμανία. Δεν μοιάζει με κανένα άλλο μέρος που γνωρίζετε». Και πράγματι, περισσότερο από έναν αιώνα αργότερα, η σημερινή Μιανμάρ εξακολουθεί να δίνει την αίσθηση ενός κόσμου ξεχωριστού από τους υπόλοιπους της Νοτιοανατολικής Ασίας.
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