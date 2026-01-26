Η εμπειρία στην Ίμολα: Το γαστρονομικό ταξίδι μας σε μια ειδυλλιακή πόλη
Μεσαιωνική αρχιτεκτονική με την αναπάντεχη παρουσία ενός επιβλητικού κάστρου στο κέντρο, λιθόστρωτα δρομάκια, καμάρες και άπλετο πράσινο.

Μέσα σε μόλις δύο ώρες πτήσης από την Αθήνα προς τη Μπολόνια και μια σύντομη, ευχάριστη διαδρομή με το αυτοκίνητο, βρέθηκα στην ειδυλλιακή πόλη της Ίμολα, στην ενδοχώρα της Εμίλια Ρομάνια. Μια πόλη με μεσαιωνική αρχιτεκτονική σε αποχρώσεις σκουριάς, γης και σαφράν, με την αναπάντεχη παρουσία ενός επιβλητικού κάστρου στο κέντρο, λιθόστρωτα δρομάκια, καμάρες και άπλετο πράσινο. Ο λόγος της επίσκεψης ήταν το ετήσιο φεστιβάλ Baccanale, γιατί εδώ η γαστρονομία είναι σοβαρή υπόθεση και αφορμή για γιορτή.

Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
