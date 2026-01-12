Πού να μείνετε στην Πιερία: Οι καλύτερες επιλογές διαμονής
Από την ακτογραμμή της Πιερίας μέχρι τα ορεινά χωριά του Ολύμπου, οι επιλογές διαμονής καλύπτουν κάθε ανάγκη.
Οι επιλογές διαμονής στην περιοχή της Πιερίας, ειδικά στην τεράστια ακτογραμμή της αλλά και στον ορεινό Παλαιό Παντελεήμονα, είναι πάρα πολλές και όλων των κατηγοριών: από ενοικιαζόμενα δωμάτια μέχρι πολυτελή resort και all inclusive.
Λιτόχωρο
Cavo Olympo Luxury Hotel & Spa. Πολυτελές adults only resort με πανοραμική θέα στη θάλασσα και μοντέρνα αρχιτεκτονική. Έχει 49 δωμάτια και σουίτες με king size κρεβάτια, εσωτερικά τζακούζι ή ιδιωτικές πισίνες. Λειτουργούν τρία εστιατόρια, beach bar, spa και προσφέρεται ιδιωτικό fine dining.
Mythic valley. Στο κέντρο του Λιτόχωρου, με καλόγουστη διακόσμηση. Τα δίχωρα δωμάτια και οι μεζονέτες είναι κατάλληλα και για οικογένειες.
Olympios Zeus. Συγκρότημα με ανεξάρτητα πέτρινα μπανγκαλόου μέσα σε κήπους και πολύ κοντά στη θάλασσα. Είναι απλά διακοσμημένα, κατάλληλα για οικογένειες. Υπάρχουν εγκαταστάσεις για σπορ, πισίνα, οργανωμένη παραλία, εστιατόριο.
Bayiri. Σε διατηρητέο κτίριο του 1880, με έξι δωμάτια σε παραδοσιακό στυλ διακόσμησης και κοινόχρηστο καθιστικό.
Kτήμα Φακή boutique hotel and spa. Καταλύματα μέσα σε ένα κτήμα 6 στρεμμάτων. Έχει πισίνα, εστιατόριο και μπαρ.
