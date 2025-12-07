Χριστούγεννα στην Ορεινή Ναυπακτία

Αν αναζητάτε ένα χριστουγεννιάτικο προορισμό που να είναι γραφικός, πνιγμένος στα έλατα και λιγότερο κοσμικός τότε βάλτε στη λίστα σας την ορεινή Ναυπακτία. Θα βρείτε όμορφα πετρόκτιστα ήσυχα χωριά, πυκνή φύση, υπέροχα μονοπάτια και αυθεντικούς ανθρώπους.

Η διαδρομή από τη Ναύπακτο μέχρι την Άνω Χώρα, ένα από πιο δημοφιλή και ανεπτυγμένα χωριά της περιοχής, είναι ιδιαίτερα φιδογυριστή και μέσα στο πράσινο. Όσο πιο ψηλά ανεβαίνετε η χαμηλότερη ανάμεικτη βλάστηση δίνει σιγά σιγά τη θέση της σε πυκνό δάσος ελάτης που κάνει το τοπίο παραμυθένιο και σίγουρα σας βάζει σε πιο χριστουγεννιάτικη και χειμωνιάτικη διάθεση. Must στάση της διαδρομής για αναμνηστική selfie είναι αυτή στη γέφυρα Ρέρεση που γεφυρώνει τον ποταμό Μόρνο.







