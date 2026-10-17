Γιατί ο σκύλος κοιμάται κολλημένος πάνω μας; Τι σημαίνει αυτή η τρυφερή συνήθεια
TOPETMOU

Γιατί ο σκύλος κοιμάται κολλημένος πάνω μας; Τι σημαίνει αυτή η τρυφερή συνήθεια

Πρόκειται απλώς για μια συνήθεια ή μήπως είναι ο δικός του τρόπος να εκφράσει την αγάπη και την εμπιστοσύνη του;

Γιατί ο σκύλος κοιμάται κολλημένος πάνω μας; Τι σημαίνει αυτή η τρυφερή συνήθεια
ν ο σκύλος σας επιλέγει να κοιμάται ακουμπισμένος πάνω σας, να κουρνιάζει στην αγκαλιά σας ή να αναζητά τη σωματική επαφή κάθε φορά που ξαπλώνετε, πιθανότατα έχετε αναρωτηθεί τι κρύβεται πίσω από αυτή τη συμπεριφορά.

Πρόκειται απλώς για μια συνήθεια ή μήπως είναι ο δικός του τρόπος να εκφράσει την αγάπη και την εμπιστοσύνη του;
Στις περισσότερες περιπτώσεις, η απάντηση σχετίζεται με τον ισχυρό δεσμό που αναπτύσσει ο σκύλος με τον άνθρωπό του.

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