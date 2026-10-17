Γιατί ο σκύλος κοιμάται κολλημένος πάνω μας; Τι σημαίνει αυτή η τρυφερή συνήθεια

Πρόκειται απλώς για μια συνήθεια ή μήπως είναι ο δικός του τρόπος να εκφράσει την αγάπη και την εμπιστοσύνη του;