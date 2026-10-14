Ολίσε για την αποβολή του: «Ήξερα ότι είχα κίτρινη κάρτα, αλλά έχασα την υπομονή μου», βίντεο
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Μίκαελ Ολίσε Μπάγερν Μονάχου Αποβολή Champions League

Ολίσε για την αποβολή του: «Ήξερα ότι είχα κίτρινη κάρτα, αλλά έχασα την υπομονή μου», βίντεο

Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός αναφέρθηκε στη φάση όπου δέχθηκε την κόκκινη κάρτα στον εκτός έδρας αγώνα της Μπάγερν με αντίπαλο τη Βίκινγκ

Ολίσε για την αποβολή του: «Ήξερα ότι είχα κίτρινη κάρτα, αλλά έχασα την υπομονή μου», βίντεο
Η Μπάγερν Μονάχου απέφυγε την ήττα απέναντι στη Βίκινγκ, μένοντας στο 3-3 για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Οι Βαυαροί βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 2-0, κατάφεραν να ανατρέψουν την κατάσταση και να προηγηθούν με 3-2, ωστόσο η αποβολή του Ολίσε στο 73ο λεπτό άλλαξε τα δεδομένα και έδωσε την ευκαιρία στους γηπεδούχους να διεκδικήσουν ξανά κάτι από την αναμέτρηση.



Ο ρόλος του Γάλλου εξτρέμ αποδείχθηκε καθοριστικός, όχι όμως με τον τρόπο που θα ήθελε ο ίδιος. Αφού δέχθηκε την πρώτη κίτρινη κάρτα, ενεπλάκη σε επεισόδιο με αντίπαλό του, καταλήγοντας να πετάξει την μπάλα στο πρόσωπό του. Ο διαιτητής δεν δίστασε να του δείξει δεύτερη κίτρινη κάρτα, στέλνοντάς τον στα αποδυτήρια.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο ποδοσφαιριστής της Μπάγερν τοποθετήθηκε για τη φάση, χωρίς να αρνηθεί την ευθύνη για την ενέργειά του. Όπως εξήγησε, γνώριζε ότι είχε ήδη παρατηρηθεί με κίτρινη κάρτα, ωστόσο η συμπεριφορά του αντιπάλου του και οι συνεχείς λεκτικές προκλήσεις τον έκαναν να χάσει την ψυχραιμία του.


Συγκεκριμένα είπε: «Ειλικρινά, ήξερα ότι είχα ήδη κίτρινη κάρτα, αλλά ο παίκτης του Βίκινγκ συνέχιζε να λέει ανοησίες και να προσπαθεί να με προκαλέσει. Προσπάθησα να τον αγνοήσω, αλλά σε κάποιο σημείο έχασα την υπομονή μου.

Πήρα την μπάλα και την χτύπησα κατευθείαν στο πρόσωπό του. Ναι, το έκανα και δεν πρόκειται να προσποιηθώ το αντίθετο. Ίσως δεν έπρεπε να είχα αντιδράσει έτσι, αλλά οι παίκτες δεν μπορούν να συνεχίσουν να προκαλούν τους αντιπάλους τους και να μην περιμένουν καμία αντίδραση.

Κλείσιμο
Ο διαιτητής μου έδειξε μια δεύτερη κίτρινη κάρτα και αναγκάστηκα να φύγω από το γήπεδο. Καταλαβαίνω τους κανόνες, αλλά πιστεύω επίσης ότι οι διαιτητές πρέπει να εξετάζουν τι συμβαίνει πριν αντιδράσει ένας παίκτης. Μερικοί παίκτες ξέρουν ακριβώς πώς να σε βγάζουν εκτός εαυτού. Σε προκαλούν, λένε ανοησίες και μετά συμπεριφέρονται σαν θύματα όταν απαντάς».

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