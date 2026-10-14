Ολίσε για την αποβολή του: «Ήξερα ότι είχα κίτρινη κάρτα, αλλά έχασα την υπομονή μου», βίντεο
Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός αναφέρθηκε στη φάση όπου δέχθηκε την κόκκινη κάρτα στον εκτός έδρας αγώνα της Μπάγερν με αντίπαλο τη Βίκινγκ
Ο ρόλος του Γάλλου εξτρέμ αποδείχθηκε καθοριστικός, όχι όμως με τον τρόπο που θα ήθελε ο ίδιος. Αφού δέχθηκε την πρώτη κίτρινη κάρτα, ενεπλάκη σε επεισόδιο με αντίπαλό του, καταλήγοντας να πετάξει την μπάλα στο πρόσωπό του. Ο διαιτητής δεν δίστασε να του δείξει δεύτερη κίτρινη κάρτα, στέλνοντάς τον στα αποδυτήρια.
Μετά το τέλος του αγώνα, ο ποδοσφαιριστής της Μπάγερν τοποθετήθηκε για τη φάση, χωρίς να αρνηθεί την ευθύνη για την ενέργειά του. Όπως εξήγησε, γνώριζε ότι είχε ήδη παρατηρηθεί με κίτρινη κάρτα, ωστόσο η συμπεριφορά του αντιπάλου του και οι συνεχείς λεκτικές προκλήσεις τον έκαναν να χάσει την ψυχραιμία του.
Συγκεκριμένα είπε: «Ειλικρινά, ήξερα ότι είχα ήδη κίτρινη κάρτα, αλλά ο παίκτης του Βίκινγκ συνέχιζε να λέει ανοησίες και να προσπαθεί να με προκαλέσει. Προσπάθησα να τον αγνοήσω, αλλά σε κάποιο σημείο έχασα την υπομονή μου.
🚨Michael Olise on his controversial red card against Viking: 🗣️Honestly, I knew I was already on a yellow card, but the Viking player kept talking rubbish and trying to provoke me. I tried to ignore him, but at some point, I lost my patience. I picked up the ball and hit it straight at his face. Yes, I did it, and I'm not going to pretend otherwise. Maybe I shouldn't have reacted that way, but players cannot keep provoking their opponents and expect no reaction. The referee showed me a second yellow card, and I had to leave the pitch. I understand the rules, but I also believe referees need to look at what happens before a player reacts. Some players know exactly how to get under your skin. They provoke you, talk rubbish, and then act like victims when you respond. I'm not proud of getting sent off, but I'm not going to sit here and pretend I wasn't provoked. At the end of the day, I have to take responsibility for my actions. But let's stop acting like provocation doesn't exist in football.— Blake (@UtdBlakee) October 13, 2026
Πήρα την μπάλα και την χτύπησα κατευθείαν στο πρόσωπό του. Ναι, το έκανα και δεν πρόκειται να προσποιηθώ το αντίθετο. Ίσως δεν έπρεπε να είχα αντιδράσει έτσι, αλλά οι παίκτες δεν μπορούν να συνεχίσουν να προκαλούν τους αντιπάλους τους και να μην περιμένουν καμία αντίδραση.
Ο διαιτητής μου έδειξε μια δεύτερη κίτρινη κάρτα και αναγκάστηκα να φύγω από το γήπεδο. Καταλαβαίνω τους κανόνες, αλλά πιστεύω επίσης ότι οι διαιτητές πρέπει να εξετάζουν τι συμβαίνει πριν αντιδράσει ένας παίκτης. Μερικοί παίκτες ξέρουν ακριβώς πώς να σε βγάζουν εκτός εαυτού. Σε προκαλούν, λένε ανοησίες και μετά συμπεριφέρονται σαν θύματα όταν απαντάς».
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