Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Η Μαρίζα Ρίζου έκλεισε τα 40: Επιτέλους, τυχερή που είμαι εδώ, που αγαπάω και αγαπιέμαι τόσο βαθιά
Η Μαρίζα Ρίζου έκλεισε τα 40: Επιτέλους, τυχερή που είμαι εδώ, που αγαπάω και αγαπιέμαι τόσο βαθιά
Η τραγουδίστρια δημοσίευσε φωτογραφίες με την τούρτα της
Τα 40 της έκλεισε η Μαρίζα Ρίζου, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για τη ζωή και την αγάπη που δίνει και λαμβάνει.
Η τραγουδίστρια είχε την Τρίτη 13 Οκτωβρίου τα γενέθλιά της και μέσα από μία ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε φωτογραφίες με την τούρτα της, αλλά και μερικές σκέψεις της, καθώς υποδέχεται τη νέα δεκαετία της ζωής της.
Αρχικά, η Μαρίζα Ρίζου σημείωσε στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «40 επιτέλους. Τυχερή που είμαι εδώ, ευγνώμων που αγαπάω και αγαπιέμαι τόσο βαθιά. Επειδή μαθαίνω ισπανικά τελευταία (κάτι που ήθελα χρόνια να κάνω και όλο το ανέβαλα), θα παραθέσω αυτούς του στίχους της φιλενάδας μου της Silvia που τα λένε όλα για την αίσθηση της ψυχής μου τώρα που κλείνω τα σαράντα».
Στη συνέχεια, μοιράστηκε μερικούς στίχους από το τραγούδι «Capitana» της Ισπανίδας τραγουδίστριας, Σίλβια Πέρεθ Κρουθ, που μιλά για την ελευθερία και τη γυναικεία χειραφέτηση: «Ας αποφασίσουν οι ποιήτριες, και ας μας αφήσουν ελεύθερες σαν χαρταετούς, χωρίς δηλητήριο και χωρίς ψέματα, να γιορτάσουμε που είμαστε ζωντανές, να λάμψει αυτός ο πλανήτης, θα γεμίσω το πανί με γαλάζιο, και θα πετάξω μακριά από τη στεριά, μα αφήστε με να σαλπάρω, δεν είμαι λιμάνι, είμαι πια θάλασσα, είμαι γοργόνα και καπετάνισσα».
Κλείνοντας, σημείωσε: «Σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, σας αγαπώ πολύ και θα σας δω από κοντά αυτόν τον χειμώνα por fin (επιτέλους!). Τα λέμε».
Δείτε την ανάρτησή της
Η τραγουδίστρια είχε την Τρίτη 13 Οκτωβρίου τα γενέθλιά της και μέσα από μία ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε φωτογραφίες με την τούρτα της, αλλά και μερικές σκέψεις της, καθώς υποδέχεται τη νέα δεκαετία της ζωής της.
Αρχικά, η Μαρίζα Ρίζου σημείωσε στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «40 επιτέλους. Τυχερή που είμαι εδώ, ευγνώμων που αγαπάω και αγαπιέμαι τόσο βαθιά. Επειδή μαθαίνω ισπανικά τελευταία (κάτι που ήθελα χρόνια να κάνω και όλο το ανέβαλα), θα παραθέσω αυτούς του στίχους της φιλενάδας μου της Silvia που τα λένε όλα για την αίσθηση της ψυχής μου τώρα που κλείνω τα σαράντα».
Στη συνέχεια, μοιράστηκε μερικούς στίχους από το τραγούδι «Capitana» της Ισπανίδας τραγουδίστριας, Σίλβια Πέρεθ Κρουθ, που μιλά για την ελευθερία και τη γυναικεία χειραφέτηση: «Ας αποφασίσουν οι ποιήτριες, και ας μας αφήσουν ελεύθερες σαν χαρταετούς, χωρίς δηλητήριο και χωρίς ψέματα, να γιορτάσουμε που είμαστε ζωντανές, να λάμψει αυτός ο πλανήτης, θα γεμίσω το πανί με γαλάζιο, και θα πετάξω μακριά από τη στεριά, μα αφήστε με να σαλπάρω, δεν είμαι λιμάνι, είμαι πια θάλασσα, είμαι γοργόνα και καπετάνισσα».
Κλείνοντας, σημείωσε: «Σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, σας αγαπώ πολύ και θα σας δω από κοντά αυτόν τον χειμώνα por fin (επιτέλους!). Τα λέμε».
Δείτε την ανάρτησή της
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