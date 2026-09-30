Γιατί ο σκύλος μας δείχνει τα δόντια του; Προειδοποίηση ή ένα παράξενο «χαμόγελο»;
Γιατί ο σκύλος μας δείχνει τα δόντια του; Προειδοποίηση ή ένα παράξενο «χαμόγελο»;
Ο σκύλος δείχνει τα δόντια του όταν τραβά τα χείλη του προς τα πίσω και τα αποκαλύπτει.
Ξέρουμε σχεδόν απ’ έξω τις συνήθειες του σκύλου μας. Καταλαβαίνουμε πότε θέλει να βγει βόλτα, πότε ζητά παιχνίδι και πότε αναζητά μια ήσυχη γωνιά για να κοιμηθεί. Γι’ αυτό, όταν σηκώνει ξαφνικά τα χείλη του και φαίνονται τα δόντια του, είναι φυσικό να ανησυχήσουμε. Μας προειδοποιεί ότι θα δαγκώσει ή πρόκειται για μια έκφραση που μοιάζει με χαμόγελο;
Η απάντηση δεν βρίσκεται μόνο στο στόμα του. Ο αγαπημένος μας φίλος εκφράζεται με ολόκληρο το σώμα του, ενώ σημαντικό ρόλο παίζει και ό,τι συνέβη λίγο πριν. Ως υπεύθυνοι κηδεμόνες, όσο καλύτερα μαθαίνουμε να αναγνωρίζουμε αυτά τα μηνύματα, τόσο ευκολότερα μπορούμε να σεβαστούμε τις ανάγκες του και να τον βοηθήσουμε να νιώθει ασφαλής και ευτυχισμένος.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Η απάντηση δεν βρίσκεται μόνο στο στόμα του. Ο αγαπημένος μας φίλος εκφράζεται με ολόκληρο το σώμα του, ενώ σημαντικό ρόλο παίζει και ό,τι συνέβη λίγο πριν. Ως υπεύθυνοι κηδεμόνες, όσο καλύτερα μαθαίνουμε να αναγνωρίζουμε αυτά τα μηνύματα, τόσο ευκολότερα μπορούμε να σεβαστούμε τις ανάγκες του και να τον βοηθήσουμε να νιώθει ασφαλής και ευτυχισμένος.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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