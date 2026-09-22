A Day With My Pet στην Ελευσίνα: Όσα έγιναν στην πρώτη γιορτή της σεζόν για τα λατρεμένα μας κατοικίδια
A Day With My Pet στην Ελευσίνα: Όσα έγιναν στην πρώτη γιορτή της σεζόν για τα λατρεμένα μας κατοικίδια
Χαρούμενα ζώα, υιοθεσίες και πολλές εκπλήξεις. Το A Day With My Pet που διοργάνωσε το topetmou.gr στην Ελευσίνα τα είχε όλα.
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 6ο A Day With My Pet που διοργάνωσε το topetmou.gr μαζί με την Περιφέρεια Αττικής, το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στην Πλατεία Ηρώων στην Ελευσίνα.
Ακόμα και πριν ανοίξουν τα περίπτερα στις 10 το πρωί, η πλατεία γέμισε από κόσμο, χαμογελαστά πρόσωπα και κουνιστές ουρές που έφτασαν στη γιορτή με μεγάλο ενθουσιασμό.
Δείτε όσα έγιναν στο 6ο Α Day With My Pet στον Δήμο Ελευσίνας:
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακόμα και πριν ανοίξουν τα περίπτερα στις 10 το πρωί, η πλατεία γέμισε από κόσμο, χαμογελαστά πρόσωπα και κουνιστές ουρές που έφτασαν στη γιορτή με μεγάλο ενθουσιασμό.
Δείτε όσα έγιναν στο 6ο Α Day With My Pet στον Δήμο Ελευσίνας:
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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