Τι να κάνετε για να μην ζεσταθεί η γάτα σας όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία
TOPETMOU

Τι να κάνετε για να μην ζεσταθεί η γάτα σας όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία

Είναι σημαντικό να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες ώστε το κατοικίδιό μας να παραμένει ασφαλές και άνετο.

Τι να κάνετε για να μην ζεσταθεί η γάτα σας όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία
Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού δεν επηρεάζουν μόνο τους ανθρώπους, αλλά και τις γάτες.

Αν και οι γάτες έχουν την ικανότητα να αναζητούν δροσερά και σκιερά σημεία, όταν ο υδράργυρος ανεβαίνει πολύ, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος αφυδάτωσης και θερμοπληξίας.

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network