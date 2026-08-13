Τι να κάνετε για να μην ζεσταθεί η γάτα σας όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία
Τι να κάνετε για να μην ζεσταθεί η γάτα σας όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία
Είναι σημαντικό να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες ώστε το κατοικίδιό μας να παραμένει ασφαλές και άνετο.
Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού δεν επηρεάζουν μόνο τους ανθρώπους, αλλά και τις γάτες.
Αν και οι γάτες έχουν την ικανότητα να αναζητούν δροσερά και σκιερά σημεία, όταν ο υδράργυρος ανεβαίνει πολύ, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος αφυδάτωσης και θερμοπληξίας.
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Αν και οι γάτες έχουν την ικανότητα να αναζητούν δροσερά και σκιερά σημεία, όταν ο υδράργυρος ανεβαίνει πολύ, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος αφυδάτωσης και θερμοπληξίας.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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