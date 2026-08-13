Μπορεί ένας σκύλος να μας θυμηθεί έπειτα από πολλά χρόνια; Τι μας λέει η επιστήμη
Μπορεί ένας σκύλος να μας θυμηθεί έπειτα από πολλά χρόνια; Τι μας λέει η επιστήμη
Δεν είναι σπάνιο να βλέπουμε σκύλους να εκδηλώνουν έντονο ενθουσιασμό όταν συναντούν τον κηδεμόνα τους έπειτα από μήνες ή ακόμη και χρόνια.
Η συγκινητική σκηνή της αναγνώρισης του Οδυσσέα από τον πιστό του σκύλο, τον Άργο, αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της Οδύσσειας.
Ύστερα από είκοσι ολόκληρα χρόνια απουσίας, ο γερασμένος σκύλος αναγνωρίζει αμέσως τον άνθρωπό του, κουνάει αδύναμα την ουρά του και λίγο αργότερα αφήνει την τελευταία του πνοή.
Με αφορμή τη νέα κινηματογραφική μεταφορά της Οδύσσειας από τον Κρίστοφερ Νόλαν, πολλοί αναρωτήθηκαν ξανά. Θα μπορούσε κάτι τέτοιο να συμβεί και στην πραγματική ζωή; Μπορεί δηλαδή ένας σκύλος να θυμηθεί τον άνθρωπό του μετά από τόσα χρόνια χωρισμού; Διαβάστε τη συνέχεια στο topetmou.gr
Ύστερα από είκοσι ολόκληρα χρόνια απουσίας, ο γερασμένος σκύλος αναγνωρίζει αμέσως τον άνθρωπό του, κουνάει αδύναμα την ουρά του και λίγο αργότερα αφήνει την τελευταία του πνοή.
Με αφορμή τη νέα κινηματογραφική μεταφορά της Οδύσσειας από τον Κρίστοφερ Νόλαν, πολλοί αναρωτήθηκαν ξανά. Θα μπορούσε κάτι τέτοιο να συμβεί και στην πραγματική ζωή; Μπορεί δηλαδή ένας σκύλος να θυμηθεί τον άνθρωπό του μετά από τόσα χρόνια χωρισμού; Διαβάστε τη συνέχεια στο topetmou.gr
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