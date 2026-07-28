Απίστευτο: Σκυλάκι poodle βρέθηκε ζωντανό 29 μέρες μετά το σεισμό στη Βενεζουέλα
Απίστευτο: Σκυλάκι poodle βρέθηκε ζωντανό 29 μέρες μετά το σεισμό στη Βενεζουέλα
Ένα poodle, o Bayli, βρέθηκε ζωντανός από τους πυροσβέστες κάτω από τα συντρίμμια 29 μέρες μετά τον διπλό φονικό σεισμό στην Βενεζουέλα.
Η πολιτεία La Guaira έχει τις μεγαλύτερες πληγές από το σεισμό. Ο Bayli, ένα σκυλάκι poodle βρέθηκε ζωντανό στην περιοχή Catia La Mar και η συγκλονιστική στιγμή κατεγράφη σε ένα βίντεο. Οι πυροσβέστες μόλις κατάφεραν να πάρουν στα χέρια τους το καλυμμένο από τη σκόνη ζωάκι και του έδωσαν νερό.
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