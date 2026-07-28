Απίστευτο: Σκυλάκι poodle βρέθηκε ζωντανό 29 μέρες μετά το σεισμό στη Βενεζουέλα

Ένα poodle, o Bayli, βρέθηκε ζωντανός από τους πυροσβέστες κάτω από τα συντρίμμια 29 μέρες μετά τον διπλό φονικό σεισμό στην Βενεζουέλα.