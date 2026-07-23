ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά τώρα στο Σουφλί, σηκώθηκαν 4 εναέρια

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στα Οινόφυτα Βοιωτίας, επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Πώς αντιλαμβάνονται οι σκύλοι το ανθρώπινο φιλί;
TOPETMOU

Πώς αντιλαμβάνονται οι σκύλοι το ανθρώπινο φιλί;

Κάθε κηδεμόνας σκύλου θέλει να δείχνει με κάθε τρόπο αγάπη προς τον τετράποδο φίλο του.

Πώς αντιλαμβάνονται οι σκύλοι το ανθρώπινο φιλί;
Ένα φιλί στη μουσούδα του μοιάζει σε εμάς μια όμορφη πράξη τρυφερότητας. Πώς το αντιλαμβάνονται όμως οι σκύλοι; Και το απολαμβάνουν πραγματικά ή απλώς το ανέχονται;

Η απάντηση δεν είναι τόσο απλή. Οι σκύλοι δεν γεννιούνται γνωρίζοντας ότι ένα φιλί αποτελεί ένδειξη αγάπης, όπως το αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όλα τα σκυλιά ενοχλούνται από τα φιλιά.

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network